◇MLB ブリュワーズ5-2カブス(日本時間20日、リグレー・フィールド)

ブリュワーズの2年目怪物右腕のジェーコブ・ミジオロウスキー投手が6回無失点の快投でカブスを圧倒しました。

先制の援護をもらった初回、先頭打者に6球連続160キロ超えのストレートを投げるも四球を与えると、続いてショートのエラーでいきなりランナー1,2塁のピンチを背負います。それでも後続をセンターフライと2つの三振に抑えます。

すると2回と3回を三者凡退とすると、4回には先頭のアレックス・ブレグマン選手にこの日最速の101.5マイル(約163.3キロ)のストレートを投げ、三振を奪います。2アウトから鈴木誠也選手に163キロのストレートの後に投じた142キロのカーブをライト前ヒットとされるも、後続を打ち取り無失点とします。

3-0で迎えた5回には先頭からヒットを浴びるも後続を三振とダブルプレーに抑えます。その後、6回のマウンドに上がると先頭に内野安打を許すも後続を打ち取り、ここでミジオロウスキー投手は降板となりました。

この日は6回74球を投げ、3安打、8奪三振、与四球1、無失点の快投。ストレート、スライダー、カーブの3球種だけですが、最速101.5マイル(約163.3キロ)、平均99.9マイル(約160.7キロ)とカブス打線を圧倒。スライダーの平均94.4マイル(約151.9キロ)というスタッツをたたき出し、4勝目を上げました。

また直近は24.1イニング連続無失点。防御率はナ・リーグ3位の1.89をマークし、奪三振率は脅威の13.89としています。

今季サイ・ヤング賞候補にも上がる24歳若き怪物右腕。その投手最高栄誉のタイトルを争うドジャースの大谷翔平選手はあす21日パドレス戦に先発予定です。