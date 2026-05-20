「心の声ワロタ」「言い方全部いい」主人公・高橋一生の素の「えっ」連呼に爆笑！憎き宿敵の“いいやつ化”に大困惑＜リボーン＞

高橋一生が、冷酷無比な社長・根尾光誠と、正義感に溢れ周囲に愛される男・野本英人の一人二役に挑んでいるドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。

本作は、新興IT企業「NEOXIS」の社長である主人公・光誠が、何者かに階段から突き落とされ、気がつくと2026年から2012年の世界に遡っていたところからスタート。さらに光誠は、自分が立ち退きを進めていた寂れた商店街に生きる男・英人に“転生”しており、人生をやり直す羽目になった男の“再生《リボーン》の物語”が描かれている。

5月19日（火）に放送された第6話では、光誠の宿敵である蒼萬社長・一萬田仁志（坪倉由幸）がまさかの改心!?

衝撃を受ける光誠を高橋一生がコミカルに表現し、「めっちゃ困惑するやん」「えっ？のオンパレード（笑）」とSNS上の視聴者の笑いを誘っていた。

【映像】宿敵・一萬田社長が“いいやつ”に大変身!?

◆「いや、いいやつすぎない？」

NEOXISの社長だった光誠のライバルで、光誠が英人に転生した後も「あかり商店街」の敵として何かと立ちはだかってきた宿敵の一萬田。光誠は自分の父親の会社の倒産の原因が一萬田にあるため、彼に対抗心を燃やしていた。

しかし第6話では、一萬田が光誠の父親の件を知ったことで変化が…。

あるとき、英人に転生中の光誠が一萬田と会うと、彼は突然「光誠に借りを返したい」「本当に申し訳ないことをした」と言い出し、光誠は「えっ」と困惑。

一萬田は「お詫びに私は、NEOXIS発展のために尽力したい」と続け、光誠は「えええ」とますます動揺する。

さらに一萬田は、あかり商店街への妨害も謝罪し、「これからはあかり商店街への援助も惜しみません」と商店街の近くに建てた自社のスーパーマーケットも撤退すると宣言。あまりにも潔い一萬田の決心に、光誠は心の中で「えっ!?」「いや、いいやつすぎない？」と戸惑い続けていた。

何度も「えっ」と困惑する光誠に、SNS上の視聴者は「心の叫びが好きすぎる」「一生さんの演技ってやっぱりいい」「心の声ワロタ」「言い方全部いいな！」と笑いの渦に包まれていた。