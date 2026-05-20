リベルタが日本総販売元を務めるウォッチブランド「Luminox（ルミノックス）」から、「Navy SEAL Chronograph 3580 シリーズ」の最新作『Navy SEAL 3587』が発売された。

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Luminoxは米海軍特殊部隊 United States Navy SEALsと30年以上にわたり関係を築いてきたブランドで、本作はその伝統を受け継ぎ、過酷な環境下での使用を想定した耐久性と高い視認性を備えるプロフェッショナル仕様のクロノグラフウォッチとなっている。

ケースには、ルミノックス独自のカーボンコンポジット素材CARBONOX™を採用。スチールよりも軽量でありながら高い耐衝撃性と耐久性を備えており、45mmケースながら長時間の着用でも快適な装着感を実現しているという。防水性能は200m（20ATM）を備え、アウトドアやマリンスポーツなど幅広い環境での使用にも対応する。

ルミノックスの最大の特徴であるLuminox Light Technology（LLT）は、マイクロガスライトチューブを使用した自己発光システムだ。一般的な蓄光素材とは異なり、外部光源による充電を必要とせず昼夜を問わず常時発光し、最大25年間視認性を維持する。この技術により、ルミノックスは「Always Visible（常時視認）」をブランドコンセプトとして掲げている。

あわせて、本モデルはサンドカラーとブラックを組み合わせたミリタリーテイストのデザインを採用。このカラーリングは、米海軍特殊部隊が展開してきた砂漠地帯での作戦環境をイメージしたものとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）