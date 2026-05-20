“B2準V”福島ファイヤーボンズの笠井康平が契約満了「成長できた2年間だった」

5月20日、福島ファイヤーボンズは、笠井康平との選手契約が2025－26シーズン限りで満了となることを発表した。同日付で自由交渉選手リストに公示される。

32歳の笠井は、176センチ77キロのポイントガード。2016年に四国電力に入社し、2018－19シーズンに名古屋ダイヤモンドドルフィンズでBリーグデビューを果たした。その後は群馬クレインサンダーズ、宇都宮ブレックス、バンビシャス奈良を渡り歩き、2024－25シーズンから福島に在籍している。

今シーズンのレギュラーシーズンは、B2リーグ戦54試合に出場し、1試合平均16分50秒のプレータイムで2.8得点、1.5リバウンド、3.2アシストを記録。堅実なプレーでチームを支え、クラブ史上初となるB2プレーオフ準優勝に貢献した。

今回の発表に際し、笠井は「バスケットはもちろんですが、人としても多くのことを経験させていただき成長できた2年間だったと思います。皆さんと一緒にファイナルまで戦うことができて楽しかったです！チームに関わる皆さん、本当にありがとうございました！」とコメント。

また、渡邉拓馬ゼネラルマネージャーは、「今シーズンの若く経験のないチームで彼のリーダーシップとキャリアは、いつもチームに落ち着きをもたらしてくれました。今回の決断は簡単なものではありませんでしたが、彼が残した想いをそれぞれが受け取り、更にステップアップ出来るようにチームで精進していこうと思います」と、笠井への感謝を示した。





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