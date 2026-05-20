バンダイキャンディ事業部のフィギュア付き菓子「CHOCOBOX（チョコボックス）」シリーズより、『ドラゴンクエスト』とコラボした『ドラゴンクエスト チョコボックス ボックスフィギュアコレクション』が、11月に全国量販店の菓子売場等で発売される。価格は385円（税込）。

【画像あり】パッケージ風ボックスに入ったらスライムたち ラインナップ一覧

本商品は、上下二段構造のパッケージを採用した菓子。下段にはチョコがけビスケット16gが入っており、上段にはパッケージ風の豪華ボックスに収められたボールチェーン付きフィギュアが1個付属する。ボックスには、モンスターたちのまめちしきも記載されている。

ラインナップは全12種で、うち1種はシークレットとなっている。スライム系のモンスターが揃ったコレクションとなっている。

登場するモンスターは、スライム、スライムベス、メタルスライム、バブルスライム、ホイミスライム、はぐれメタル、スライムつむり、ベホマスライム、キングスライム、ドラゴスライム、ゴールデンスライム、そしてシークレットの計12種。

フィギュアにはボールチェーンが付属しており、飾るだけでなく身に付けることもできる仕様だ。対象年齢は8才以上。

（文＝リアルサウンドテック編集部）