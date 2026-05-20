アーセナル史上最年少でプレミア制覇に導いたアルテタ監督、PL全体でもモウリーニョ氏に次ぐ2番目の若さ
22シーズンぶりにプレミアリーグを制したアーセナル。チームを率いるミケル・アルテタ監督はクラブ史上最年少でリーグ優勝を果たした指揮官となった。クラブ公式ウェブサイトが伝えている。
2位マンチェスター・Cの猛追に遭いながらも、終盤戦で白星を積み重ねて首位をキープすると、19日のプレミアリーグ第37節でマンチェスター・Cがボーンマスとドロー。最終節を前に両チームの勝ち点差は5となり、アーセナルの22季ぶりのプレミア制覇が決定した。
19-20シーズン途中に就任したアルテタ監督は、ここ3シーズンはプレミアリーグ2位となり、優勝まであと一歩まで迫っていた。そして、迎えた今季、シーズン序盤から首位を快走すると、苦しむ期間がありながらもついに頂点へと辿り着いた。
監督として、44歳54日でのプレミア制覇は88-89シーズンのジョージ・グラハムを上回り、クラブ史上最年少の記録に。そして、プレミアリーグを制した監督で、アルテタ監督よりも若いのは04-05シーズンのジョゼ・モウリーニョ氏(42歳94日)だけだ。
また、アルテタ監督はアーセナルで351試合指揮を執り、212勝66分け73敗と勝率60.4%の数字を残す。これはアーセン・ベンゲル氏の57.2%を上回り、クラブ史上最高の成績となっている。
若き偉大なる指揮官に率いられたチームは、30日にUEFAチャンピオンズリーグ決勝でパリSGと激突。クラブを初の欧州王者へと導けるか、注目だ。
2位マンチェスター・Cの猛追に遭いながらも、終盤戦で白星を積み重ねて首位をキープすると、19日のプレミアリーグ第37節でマンチェスター・Cがボーンマスとドロー。最終節を前に両チームの勝ち点差は5となり、アーセナルの22季ぶりのプレミア制覇が決定した。
監督として、44歳54日でのプレミア制覇は88-89シーズンのジョージ・グラハムを上回り、クラブ史上最年少の記録に。そして、プレミアリーグを制した監督で、アルテタ監督よりも若いのは04-05シーズンのジョゼ・モウリーニョ氏(42歳94日)だけだ。
また、アルテタ監督はアーセナルで351試合指揮を執り、212勝66分け73敗と勝率60.4%の数字を残す。これはアーセン・ベンゲル氏の57.2%を上回り、クラブ史上最高の成績となっている。
若き偉大なる指揮官に率いられたチームは、30日にUEFAチャンピオンズリーグ決勝でパリSGと激突。クラブを初の欧州王者へと導けるか、注目だ。