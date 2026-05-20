【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(20日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
66930.10 ボリンジャー:＋3σ(13週)
66160.31 ボリンジャー:＋3σ(26週)
65642.97 ボリンジャー:＋3σ(25日)
63795.53 ボリンジャー:＋2σ(25日)
63766.64 ボリンジャー:＋2σ(13週)
62439.73 ボリンジャー:＋2σ(26週)
61948.09 ボリンジャー:＋1σ(25日)
61545.79 均衡表転換線(日足)
61417.73 6日移動平均線
60603.19 ボリンジャー:＋1σ(13週)
60100.65 25日移動平均線
59804.41 ★日経平均株価20日終値
59781.19 均衡表基準線(日足)
59284.92 新値三本足陰転値
58719.15 ボリンジャー:＋1σ(26週)
58253.21 ボリンジャー:-1σ(25日)
57439.73 13週移動平均線
57179.12 均衡表転換線(週足)
56589.32 75日移動平均線
56405.77 ボリンジャー:-2σ(25日)
56155.64 均衡表基準線(週足)
54998.58 26週移動平均線
54945.67 均衡表雲下限(日足)
54558.33 ボリンジャー:-3σ(25日)
54276.27 ボリンジャー:-1σ(13週)
53540.61 均衡表雲上限(日足)
51278.00 ボリンジャー:-1σ(26週)
51112.81 ボリンジャー:-2σ(13週)
50851.53 200日移動平均線
47949.35 ボリンジャー:-3σ(13週)
47557.43 ボリンジャー:-2σ(26週)
46738.03 均衡表雲上限(週足)
43836.85 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 19.02(前日33.64)
ST.Slow(9日) 35.67(前日54.10)
ST.Fast(13週) 82.67(前日84.58)
ST.Slow(13週) 88.25(前日88.89)
［2026年5月20日］
株探ニュース
66930.10 ボリンジャー:＋3σ(13週)
66160.31 ボリンジャー:＋3σ(26週)
65642.97 ボリンジャー:＋3σ(25日)
63795.53 ボリンジャー:＋2σ(25日)
63766.64 ボリンジャー:＋2σ(13週)
62439.73 ボリンジャー:＋2σ(26週)
61948.09 ボリンジャー:＋1σ(25日)
61545.79 均衡表転換線(日足)
61417.73 6日移動平均線
60603.19 ボリンジャー:＋1σ(13週)
60100.65 25日移動平均線
59804.41 ★日経平均株価20日終値
59781.19 均衡表基準線(日足)
59284.92 新値三本足陰転値
58719.15 ボリンジャー:＋1σ(26週)
58253.21 ボリンジャー:-1σ(25日)
57439.73 13週移動平均線
57179.12 均衡表転換線(週足)
56589.32 75日移動平均線
56405.77 ボリンジャー:-2σ(25日)
56155.64 均衡表基準線(週足)
54998.58 26週移動平均線
54945.67 均衡表雲下限(日足)
54558.33 ボリンジャー:-3σ(25日)
54276.27 ボリンジャー:-1σ(13週)
53540.61 均衡表雲上限(日足)
51278.00 ボリンジャー:-1σ(26週)
51112.81 ボリンジャー:-2σ(13週)
50851.53 200日移動平均線
47949.35 ボリンジャー:-3σ(13週)
47557.43 ボリンジャー:-2σ(26週)
46738.03 均衡表雲上限(週足)
43836.85 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 19.02(前日33.64)
ST.Slow(9日) 35.67(前日54.10)
ST.Fast(13週) 82.67(前日84.58)
ST.Slow(13週) 88.25(前日88.89)
［2026年5月20日］
株探ニュース