　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

66930.10　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
66160.31　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
65642.97　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
63795.53　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
63766.64　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
62439.73　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
61948.09　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
61545.79　　均衡表転換線(日足)
61417.73　　6日移動平均線
60603.19　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
60100.65　　25日移動平均線

59804.41　　★日経平均株価20日終値

59781.19　　均衡表基準線(日足)
59284.92　　新値三本足陰転値
58719.15　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
58253.21　　ボリンジャー:-1σ(25日)
57439.73　　13週移動平均線
57179.12　　均衡表転換線(週足)
56589.32　　75日移動平均線
56405.77　　ボリンジャー:-2σ(25日)
56155.64　　均衡表基準線(週足)
54998.58　　26週移動平均線
54945.67　　均衡表雲下限(日足)
54558.33　　ボリンジャー:-3σ(25日)
54276.27　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53540.61　　均衡表雲上限(日足)
51278.00　　ボリンジャー:-1σ(26週)
51112.81　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50851.53　　200日移動平均線
47949.35　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47557.43　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46738.03　　均衡表雲上限(週足)
43836.85　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　19.02(前日33.64)
ST.Slow(9日)　　35.67(前日54.10)

ST.Fast(13週)　 82.67(前日84.58)
ST.Slow(13週)　 88.25(前日88.89)

［2026年5月20日］

株探ニュース