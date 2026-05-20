　5月20日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2703銘柄。東証終値比で上昇は1262銘柄、下落は1351銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが118銘柄、値下がりは101銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7111>　ＩＮＥＳＴ　　　　　522　　 +96（ +22.5%）
2位 <3753>　フライト　　　　　　185　　 +19（ +11.4%）
3位 <2243>　ＧＸ半導体　　　　 4600　　+302（　+7.0%）
4位 <9903>　カンセキ　　　　　 1180　　 +76（　+6.9%）
5位 <2340>　極楽湯ＨＤ　　　　　508　　 +31（　+6.5%）
6位 <6613>　ＱＤレーザ　　　　 2775　　+130（　+4.9%）
7位 <6743>　大同信　　　　　　　801　　 +36（　+4.7%）
8位 <6173>　アクアライン　　　 16.7　　+0.7（　+4.4%）
9位 <2673>　夢みつけ隊　　　　　121　　　+5（　+4.3%）
10位 <6584>　三桜工　　　　　　　732　　 +30（　+4.3%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4633>　サカタＩＮＸ　　　 2000　　-237（ -10.6%）
2位 <6471>　日精工　　　　　 1059.3　-101.2（　-8.7%）
3位 <177A>　コージンＢ　　　　 1370　　-113（　-7.6%）
4位 <3858>　ユビＡＩ　　　　　331.1　 -25.9（　-7.3%）
5位 <4586>　メドレックス　　　 67.1　　-4.9（　-6.8%）
6位 <3291>　飯田ＧＨＤ　　　　 1990　-113.0（　-5.4%）
7位 <4506>　住友ファーマ　　　 1450　 -70.0（　-4.6%）
8位 <7707>　ＰＳＳ　　　　　　　253　　 -12（　-4.5%）
9位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　 10.6　　-0.4（　-3.6%）
10位 <9256>　サクシード　　　 1978.9　 -66.1（　-3.2%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5802>　住友電　　　　　　10650　　+125（　+1.2%）
2位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　391.1　　+3.9（　+1.0%）
3位 <6103>　オークマ　　　　 4093.5　 +38.5（　+0.9%）
4位 <6098>　リクルート　　　 9735.1　 +82.1（　+0.9%）
5位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　　 6290　　 +52（　+0.8%）
6位 <4751>　サイバー　　　　 1356.9　　+9.9（　+0.7%）
7位 <6305>　日立建機　　　　 4948.1　 +36.1（　+0.7%）
8位 <4004>　レゾナック　　　　16020　　+110（　+0.7%）
9位 <2501>　サッポロＨＤ　　 1665.6　 +11.1（　+0.7%）
10位 <4519>　中外薬　　　　　 7946.9　 +47.9（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6471>　日精工　　　　　 1059.3　-101.2（　-8.7%）
2位 <4506>　住友ファーマ　　　 1450　 -70.0（　-4.6%）
3位 <6506>　安川電　　　　　　 6000　　 -76（　-1.3%）
4位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　64205　　-615（　-0.9%）
5位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 4380　　 -40（　-0.9%）
6位 <7211>　三菱自　　　　　　342.3　　-3.0（　-0.9%）
7位 <4063>　信越化　　　　　　 6788　　 -57（　-0.8%）
8位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1212　　-9.5（　-0.8%）
9位 <8304>　あおぞら銀　　　　 2720　 -18.5（　-0.7%）
10位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　　 2218　 -12.5（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース