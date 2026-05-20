[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1262銘柄・下落1351銘柄（東証終値比）
5月20日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2703銘柄。東証終値比で上昇は1262銘柄、下落は1351銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが118銘柄、値下がりは101銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7111> ＩＮＥＳＴ 522 +96（ +22.5%）
2位 <3753> フライト 185 +19（ +11.4%）
3位 <2243> ＧＸ半導体 4600 +302（ +7.0%）
4位 <9903> カンセキ 1180 +76（ +6.9%）
5位 <2340> 極楽湯ＨＤ 508 +31（ +6.5%）
6位 <6613> ＱＤレーザ 2775 +130（ +4.9%）
7位 <6743> 大同信 801 +36（ +4.7%）
8位 <6173> アクアライン 16.7 +0.7（ +4.4%）
9位 <2673> 夢みつけ隊 121 +5（ +4.3%）
10位 <6584> 三桜工 732 +30（ +4.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4633> サカタＩＮＸ 2000 -237（ -10.6%）
2位 <6471> 日精工 1059.3 -101.2（ -8.7%）
3位 <177A> コージンＢ 1370 -113（ -7.6%）
4位 <3858> ユビＡＩ 331.1 -25.9（ -7.3%）
5位 <4586> メドレックス 67.1 -4.9（ -6.8%）
6位 <3291> 飯田ＧＨＤ 1990 -113.0（ -5.4%）
7位 <4506> 住友ファーマ 1450 -70.0（ -4.6%）
8位 <7707> ＰＳＳ 253 -12（ -4.5%）
9位 <5856> ＬＩＥＨ 10.6 -0.4（ -3.6%）
10位 <9256> サクシード 1978.9 -66.1（ -3.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5802> 住友電 10650 +125（ +1.2%）
2位 <6472> ＮＴＮ 391.1 +3.9（ +1.0%）
3位 <6103> オークマ 4093.5 +38.5（ +0.9%）
4位 <6098> リクルート 9735.1 +82.1（ +0.9%）
5位 <8630> ＳＯＭＰＯ 6290 +52（ +0.8%）
6位 <4751> サイバー 1356.9 +9.9（ +0.7%）
7位 <6305> 日立建機 4948.1 +36.1（ +0.7%）
8位 <4004> レゾナック 16020 +110（ +0.7%）
9位 <2501> サッポロＨＤ 1665.6 +11.1（ +0.7%）
10位 <4519> 中外薬 7946.9 +47.9（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6471> 日精工 1059.3 -101.2（ -8.7%）
2位 <4506> 住友ファーマ 1450 -70.0（ -4.6%）
3位 <6506> 安川電 6000 -76（ -1.3%）
4位 <6273> ＳＭＣ 64205 -615（ -0.9%）
5位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4380 -40（ -0.9%）
6位 <7211> 三菱自 342.3 -3.0（ -0.9%）
7位 <4063> 信越化 6788 -57（ -0.8%）
8位 <7272> ヤマハ発 1212 -9.5（ -0.8%）
9位 <8304> あおぞら銀 2720 -18.5（ -0.7%）
10位 <4661> ＯＬＣ 2218 -12.5（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7111> ＩＮＥＳＴ 522 +96（ +22.5%）
2位 <3753> フライト 185 +19（ +11.4%）
3位 <2243> ＧＸ半導体 4600 +302（ +7.0%）
4位 <9903> カンセキ 1180 +76（ +6.9%）
5位 <2340> 極楽湯ＨＤ 508 +31（ +6.5%）
6位 <6613> ＱＤレーザ 2775 +130（ +4.9%）
7位 <6743> 大同信 801 +36（ +4.7%）
8位 <6173> アクアライン 16.7 +0.7（ +4.4%）
9位 <2673> 夢みつけ隊 121 +5（ +4.3%）
10位 <6584> 三桜工 732 +30（ +4.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4633> サカタＩＮＸ 2000 -237（ -10.6%）
2位 <6471> 日精工 1059.3 -101.2（ -8.7%）
3位 <177A> コージンＢ 1370 -113（ -7.6%）
4位 <3858> ユビＡＩ 331.1 -25.9（ -7.3%）
5位 <4586> メドレックス 67.1 -4.9（ -6.8%）
6位 <3291> 飯田ＧＨＤ 1990 -113.0（ -5.4%）
7位 <4506> 住友ファーマ 1450 -70.0（ -4.6%）
8位 <7707> ＰＳＳ 253 -12（ -4.5%）
9位 <5856> ＬＩＥＨ 10.6 -0.4（ -3.6%）
10位 <9256> サクシード 1978.9 -66.1（ -3.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5802> 住友電 10650 +125（ +1.2%）
2位 <6472> ＮＴＮ 391.1 +3.9（ +1.0%）
3位 <6103> オークマ 4093.5 +38.5（ +0.9%）
4位 <6098> リクルート 9735.1 +82.1（ +0.9%）
5位 <8630> ＳＯＭＰＯ 6290 +52（ +0.8%）
6位 <4751> サイバー 1356.9 +9.9（ +0.7%）
7位 <6305> 日立建機 4948.1 +36.1（ +0.7%）
8位 <4004> レゾナック 16020 +110（ +0.7%）
9位 <2501> サッポロＨＤ 1665.6 +11.1（ +0.7%）
10位 <4519> 中外薬 7946.9 +47.9（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6471> 日精工 1059.3 -101.2（ -8.7%）
2位 <4506> 住友ファーマ 1450 -70.0（ -4.6%）
3位 <6506> 安川電 6000 -76（ -1.3%）
4位 <6273> ＳＭＣ 64205 -615（ -0.9%）
5位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4380 -40（ -0.9%）
6位 <7211> 三菱自 342.3 -3.0（ -0.9%）
7位 <4063> 信越化 6788 -57（ -0.8%）
8位 <7272> ヤマハ発 1212 -9.5（ -0.8%）
9位 <8304> あおぞら銀 2720 -18.5（ -0.7%）
10位 <4661> ＯＬＣ 2218 -12.5（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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