卓球女子元日本代表の石川佳純さんが19日（日本時間20日）、ペトコ・パークで行われたパドレス対ドジャースの始球式に登場。パドレスのユニフォーム姿で投球を行った。

試合後には自身のインスタグラムでその興奮を伝えており、自身初のメジャー観戦の様子を明かしている。

■17日にはフィギュア島田も登場

石川さんは現役時代、日本女子卓球の中心選手としてロンドン、リオ、東京と五輪3大会連続でメダルを獲得。2023年の現役引退後は各メディアで精力的に活動しており、24年には木下グループのスポーツアンバサダーにも就任した。

今回は、2024年から木下グループとパートナーシップを締結しているパドレスのホーム戦で「ファーストピッチ」（始球式）が実現。松井裕樹投手を相手に投球を行った。

石川さんは試合後、自身のインスタグラムを更新し、「パドレス×ドジャース戦、始球式を務めさせていただきました この様な貴重な機会をいただきとても光栄です。キャッチャーをしてくださった松井選手、ありがとうございました」と報告。

捕手役を務めた松井との2ショットも公開しており、「初めてメジャーリーグを生観戦して、とても楽しく忘れられない日になりました！」と、メジャー初観戦だったことも明かしている。

16日（同17日）には、世界ジュニアフィギュアスケート選手権で4連覇を達成した島田麻央が、エンゼルス対ドジャース戦の始球式に登場。エンゼルスのユニフォーム姿で投球を行った。今度は卓球界のレジェンドである石川さんが登場し、大谷翔平投手も出場した試合を盛り上げた。