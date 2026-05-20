元フジテレビでフリーアナウンサーの木佐彩子（54）が20日、自身のインスタグラムを更新。自宅で起こった“まさかの出来事”を伝えた。

木佐は号泣する絵文字とともに「OMG Oh No」と書き出し、「今朝コーヒーカップを取ろうと棚を開けたら まさかの光景がぁぁぁ」と報告。「昨夜作って冷蔵庫に入れたはずの麦茶が」と、キッチンの棚に置かれた麦茶ポットの写真を披露した。

そして「三度見しました 何故あなたはそこに！？」と動揺。「そこまで今マルチタスクモードでは無いので 衝撃の朝を迎えた次第です！！おかげさまで強制お目覚めの1日のスタートとなりました」とつづった。

この投稿に元フジテレビでフリーの武田祐子アナウンサーは「あや、麦茶作るんだ」とビックリ。木佐は「ゆー そこ！？」と返したが、バイオリニスト・高嶋ちさ子は「酔ってたに1票」とツッコミ。これには「朝6時だよ てか酔ってたら気づかず飲んで、また棚に戻したねっ」と返信した。

また他に「あるあるですよね！」「一気に目覚めて、結果ヨシ」「お疲れですね！」「ドンマイ！ドンマイ！」「流石ですね」などの声が集まった。

木佐は楽天の石井一久GMと2000年3月に結婚。翌年12月に第1子となる長男が誕生した。