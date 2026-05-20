元宝塚歌劇月組トップスターの女優・紫吹淳が２０日、大阪・梅田のヒルトンプラザイーストで２２日に開店する仏インテリアブランド「リーン・ロゼ」の国内７店舗目となる直営店「リーン・ロゼ梅田」のプレオープンイベントに出演。約３０年間使用してきた「猫足」の家具を「リーン・ロゼ」で更新する意欲を見せた。

自宅には宝塚時代の約３０年前に購入したという猫足の大理石テーブルやソファがあるという。大事に使ってはきたが、最近は「飽き飽きしている」とのこと。そこでトークイベント中に座ったボルドー色のソファ「ロゼプルム」（税込み９１万３０００円）や、テキスタイルデザイナーの西山景子氏が生地「ＫＡＫＥＨＡＳＨＩ」をデザインしたソファ「ロゼブリガンタン」（同３５万７５００円）に腰を沈めてみて「リラックスできます、根が生えてきそう」と笑みを浮かべた。

フランスが大好きだという紫吹。「ここに来たらフランスに来たような気分になれます。」ここにいるだけで感性が研ぎ澄まされます。ラグジュアリー体験を是非！」と同ブランドの西日本旗艦店をＰＲしていた。