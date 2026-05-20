インフルエンサーでタレント・なえなの(25)が18日、自身のインスタグラムを更新。街角で上から撮影したショットを公開し、反響を呼んでいる。



【写真】ふわっ 風のいたずら 絶妙タイミングのシャッターチャンス

敬礼ポーズの写真をアップした、なえなの。ドットのトップスはリボン結びのチョーカーもオシャレ。タイトなデザインがきれいなラインを引き出し、足元はソックスにレースを重ね、グレーのプリーツスカートの丈感もキュートさを演出している。



「この日強風すぎて スカート可愛いことになってしまった ヒラリ」と記したが、風にあおられたミニ丈のスカートがふわりと浮いた絶妙なタイミングでシャッターが切られている。さらに、街角に立つ姿やアンニュイな表情のカットも投稿した。



ほかにも、ウエストポーチがアクセントになったピンクコーデやハンチング帽子に迷彩Tシャツ＆デニムできめた姿も披露。なえなのは「WEGO新作かわいちゅぎ屋さん…」と、カジュアルファッションを展開する「WEGO」の名前も記した。



ファンからも「ヒラリの写真めちゃめちゃ好き」「風を味方にするなえさん」「可愛いなえちゃんに敬礼」と反響。「全部似合っててかわいい」「色んな系統着こなせて流石」といった声もほか、「似合うから茶色コーデしてほしい‪」とリクエストも届いていた。



（よろず～ニュース編集部）