なえなの

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　インフルエンサーでタレント・なえなの(25)が18日、自身のインスタグラムを更新。街角で上から撮影したショットを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】ふわっ　風のいたずら　絶妙タイミングのシャッターチャンス

　敬礼ポーズの写真をアップした、なえなの。ドットのトップスはリボン結びのチョーカーもオシャレ。タイトなデザインがきれいなラインを引き出し、足元はソックスにレースを重ね、グレーのプリーツスカートの丈感もキュートさを演出している。

　「この日強風すぎて スカート可愛いことになってしまった　ヒラリ」と記したが、風にあおられたミニ丈のスカートがふわりと浮いた絶妙なタイミングでシャッターが切られている。さらに、街角に立つ姿やアンニュイな表情のカットも投稿した。

　ほかにも、ウエストポーチがアクセントになったピンクコーデやハンチング帽子に迷彩Tシャツ＆デニムできめた姿も披露。なえなのは「WEGO新作かわいちゅぎ屋さん…」と、カジュアルファッションを展開する「WEGO」の名前も記した。

　ファンからも「ヒラリの写真めちゃめちゃ好き」「風を味方にするなえさん」「可愛いなえちゃんに敬礼」と反響。「全部似合っててかわいい」「色んな系統着こなせて流石」といった声もほか、「似合うから茶色コーデしてほしい‪」とリクエストも届いていた。

（よろず～ニュース編集部）