２０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比７．３５ポイント（０．１８％）安の４１６２．１９ポイントと反落した。

投資家心理がやや悪化する流れ。米長期金利の上昇や、中東情勢の不透明感が重しとなっている。１９日の米債券市場では、原油相場の高止まりを背景に長期金利の指標となる米１０年債利回りが大幅上昇し（債券価格は急反落）、一時は約１年４カ月ぶりの高水準を付けた。年内の米利上げ観測も高まっている。中東情勢を巡っては、トランプ米大統領は１９日、数日以内にイランへの攻撃を再開すると警告している。トランプ氏は前日、１９日に予定した攻撃を中止すると発表したばかりだった。

中国の金融緩和に対する期待も後退。中国で朝方公表された実質的な政策金利となる５月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」に関しては、予想通り１２カ月連続で据え置かれた。市場関係者の間では、短期的な政策金利、預金準備率の引き下げを実施する可能性は低いとの見方が広がっている。

ただ、下値は限定的。当局の産業支援策に対する期待感が続いている。商務部の盛秋平・副部長は１８日の記者会見で、「人工知能（ＡＩ）＋消費」政策体系の策定を急ぐ方針を示した。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、発電の下げが目立つ。大唐国際発電（６０１９９１／ＳＨ）や浙江浙能電力（６０００２３／ＳＨ）、北京京能電力（６００５７８／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）安、中節能風力発電（６０１０１６／ＳＨ）が９．０％安で引けた。前日に急伸した反動で売りにおされている。

自動車株も安い。安徽江淮汽車集団（６００４１８／ＳＨ）が２．６％、広州汽車集団（６０１２３８／ＳＨ）と遼寧曙光汽車集団（６００３０３／ＳＨ）がそろって２．２％、上海汽車集団（６００１０４／ＳＨ）が２．０％ずつ下落する。金融株、通信・メディア株、不動産株、医薬株、空運株、消費株なども売られた。

半面、ハイテク株は物色される。フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）と薄膜コンデンサー中国最大手の廈門法拉電子（６００５６３／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が８．９％高、プリント基板（ＰＣＢ）大手の深セン市景旺電子（６０３２２８／ＳＨ）が７．０％高、光ファイバー・ケーブル製造の烽火通信科技（６００４９８／ＳＨ）が３．３％高で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：６８８９８１／ＳＨ）が１２．６％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」が３．２％逆行高している。そのほか、海運株、資源・素材株の一角も買われた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が４．３２ポイント（１．５０％）安の２８３．３６ポイント、深センＢ株指数が１．５９ポイント（０．１４％）高の１１４０．４１ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）