【サッカー】41歳クリスチアーノ・ロナウドが6大会連続出場へ ポルトガル代表選出のメンバーは27名“＋1” 監督が昨年亡くなったジョタへの思いも明かす
ポルトガルサッカー連盟は日本時間19日、FIFAワールドカップ2026に臨む“27名＋1”を発表。41歳となったクリスチアーノ・ロナウド選手がメンバー入りし、ワールドカップ6大会連続で選出されました。
同代表のロベルト・マルティネス監督は、ベルギー代表監督時代だった2018年にはロシアワールドカップのベスト16では日本を3-2で撃破。試合終了間際の高速カウンターで日本のベスト8進出を阻みました。
そのマルティネス監督は、今回規定の26名よりひとり多い27名を選出。本大会では、ひとりがバックアップメンバーに回ることが想定されます。
さらにマルティネス監督は“＋1”と発表したことについて、2025年7月に交通事故で亡くなったディオゴ・ジョタ選手の意思を表現したものと明かしました。会見では「ジョタを亡くしたことは非常に悲しい出来事でした。それ以来、ディオゴの夢と、彼が私たちにもたらしてくれた模範的な姿勢、強い精神を胸に代表チームは戦ってきました。そうしたジョタの存在は、常に私たちの一員となっていました」と思いを語りました。
以下、ポルトガル代表W杯メンバー一覧
▼GK
ディオゴ・コスタ（ポルト）
ジョゼ・サ（ウルバーハンプトン）
ルイ・シルバ（スポルティング）
リカルド・ベーリョ（ゲンチレルビルリイ）
▼DF
ネルソン・セメド（フェネルバフチェ）
ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド）
マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ）
ジョアン・カンセロ（バルセロナ）
ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン）
ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ）
レナト・ベイガ（ビリャレアル）
ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）
トマス・アラウージョ（ベンフィカ）
▼MF
ビティーニャ（パリ・サンジェルマン）
サム・コスタ（マジョルカ）
ルベン・ネベス（アルヒラル）
ジョアン・ネベス（パリ・サンジェルマン）
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）
ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ）
ジョアン・フェリックス（アルナスル）
フランシスコ・トリンコン（スポルティング）
フランシスコ・コンセイソン（ユベントス）
ペドロ・ネト（チェルシー）
ラファエル・レオン（ACミラン）
ゴンサロ・ゲデス（レアル・ソシエダ）
ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン）
クリスチアーノ・ロナウド（アルナスル）