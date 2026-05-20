ポルトガルサッカー連盟は日本時間19日、FIFAワールドカップ2026に臨む“27名＋1”を発表。41歳となったクリスチアーノ・ロナウド選手がメンバー入りし、ワールドカップ6大会連続で選出されました。

同代表のロベルト・マルティネス監督は、ベルギー代表監督時代だった2018年にはロシアワールドカップのベスト16では日本を3-2で撃破。試合終了間際の高速カウンターで日本のベスト8進出を阻みました。

そのマルティネス監督は、今回規定の26名よりひとり多い27名を選出。本大会では、ひとりがバックアップメンバーに回ることが想定されます。

さらにマルティネス監督は“＋1”と発表したことについて、2025年7月に交通事故で亡くなったディオゴ・ジョタ選手の意思を表現したものと明かしました。会見では「ジョタを亡くしたことは非常に悲しい出来事でした。それ以来、ディオゴの夢と、彼が私たちにもたらしてくれた模範的な姿勢、強い精神を胸に代表チームは戦ってきました。そうしたジョタの存在は、常に私たちの一員となっていました」と思いを語りました。

以下、ポルトガル代表W杯メンバー一覧

▼GK

ディオゴ・コスタ（ポルト）

ジョゼ・サ（ウルバーハンプトン）

ルイ・シルバ（スポルティング）

リカルド・ベーリョ（ゲンチレルビルリイ）

▼DF

ネルソン・セメド（フェネルバフチェ）

ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド）

マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ）

ジョアン・カンセロ（バルセロナ）

ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン）

ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ）

レナト・ベイガ（ビリャレアル）

ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）

トマス・アラウージョ（ベンフィカ）

▼MF

ビティーニャ（パリ・サンジェルマン）

サム・コスタ（マジョルカ）

ルベン・ネベス（アルヒラル）

ジョアン・ネベス（パリ・サンジェルマン）

ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）

ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ）

▼FWジョアン・フェリックス（アルナスル）フランシスコ・トリンコン（スポルティング）フランシスコ・コンセイソン（ユベントス）ペドロ・ネト（チェルシー）ラファエル・レオン（ACミラン）ゴンサロ・ゲデス（レアル・ソシエダ）ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン）クリスチアーノ・ロナウド（アルナスル）