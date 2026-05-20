公益財団法人「野球殿堂博物館」（東京都文京区後楽、東京ドーム21ゲート右）は、侍ジャパン前監督で日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO＝65）の野球殿堂入りを記念したトークイベントを6月26日に開催すると発表した。

現役時代にヤクルトでプレーした栗山CBOは12年から10年間、日本ハムで監督を務め、大谷翔平（現ドジャース）を二刀流選手として育て上げた。

23年WBCでは侍ジャパンの監督を務め、チームを3度目の世界一に導いた。今年1月に野球殿堂入りを果たした。

トークイベントでは日本ハム監督時代、23年WBCの思い出や、同博物館で開催中の企画展「侍ジャパンと世界に広がる野球」にちなみ、世界の野球に目を向けることが栗山CBOの野球観にどのような影響を与えてきたか、などを中心にトークする予定。

参加者には記念品もプレゼントされる。

イベントは午後4時半から約1時間を予定。定員は50人で、受け付けは同博物館の公式ウェブサイトで5月21日正午から6月19日午前10時まで。定員に達し次第、受け付けは終了となる。参加費は入館料と別に3300円。