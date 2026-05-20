大谷翔平が4試合連続マルチヒット　パドレスに1点差の勝利で地区首位奪還　あすは4登板ぶり二刀流で先発出場へ

ドジャースの大谷翔平選手が4試合連続のマルチヒットです。

首位攻防戦、激走も見せました。

ドジャースはパドレスとの首位攻防3連戦中、前日の初戦を落として2位に転落。

連敗は避けたい試合で、大谷選手が第1打席からヒットを放ちます。

鮮やかな流し打ちで、6試合連続安打となる2ベースヒット。

このチャンスにフリーマン選手が応えます。

今シーズン第5号の、2ランホームランでドジャースが先制。

この後、パドレスに逆転を許しますが、ランナー3塁のチャンスで大谷選手の第3打席。

ここは内野ゴロに倒れますが、ランナーが帰り1点差となります。

チームが同点に追いつき迎えた第4打席。

ライト線へ鋭い当たりを放つと、ヘルメットを脱ぎすて髪をなびかせながら2塁に全力疾走。

4試合連続のマルチヒットを記録します。

しかし得点にはつながらず。

それでもドジャースは9回。

パドレスの守護神ミラーからパヘス選手が犠牲フライで1点をもぎ取り5対4で勝利。

再び地区首位に立ちました。

大谷選手は3打数2安打1打点1四球の活躍でした。

遠藤キャスター）ここからは、三宅さんにも加わってもらいます。きのうの三宅さんが予言したホームランは出なかったですね？

三宅キャスター）まあ、2安打1打点ですから（ホームランを）打ったようなものですね！

遠藤）大谷選手、最近は調子いいですね。

三宅）第1打席のレフトへのツーベースヒットは外角に来たボールを流し打ち。第4打席では内角に来たボールを振り抜き、ライトへのツーベース。コースに逆らわないバッティングできていて、ボールがよく見えている証拠です。

榎並）復調は間違いない感じですね。そして明日は4勝目をかけた先発マウンドですね。

三宅）今シーズンは最優秀投手賞にあたるサイ・ヤング賞が期待されているんですが、アメリカのメジャーリーグ専門番組でサイ・ヤング賞候補ランキングが発表され、大谷選手が1位となっています。投手成績は3勝2敗で、防御率は1を切って0.82です。

三宅）あすは4登板ぶりに投打二刀流での出場です。好調なバッティングと防御率0点台のピッチングでいい試合になりそうです。ドジャースを連勝に導けるか、注目です。