「パドレス−ドジャース」（１９日、サンディエゴ）

卓球女子で五輪メダリストの石川佳純さん（３３）が同日サンディエゴで行われたメジャーリーグ「パドレス−ドジャース」の始球式に挑戦した様子を公開し、反響を呼んだ。

投球では見事なノーバウンド投球を披露。美しいサウスポーのフォームから放たれたボールは捕手役の松井裕樹投手にノーバウンドで届いた。「この様な貴重な機会をいただきとても光栄です。キャッチャーをしてくださった松井選手、ありがとうございました。初めてのメジャーリーグを生観戦して、とても楽しく忘れられない日になりました！」と興奮をつづった。

コメント欄やＳＮＳなどでは「やはりアスリートの立ち姿が美しい」、「現地観客はこんなに小柄でキュートな人がメダリスト？って驚きだったのでは？」、「すっかり大人の女性になりましたね」、「佳純ちゃんほんっとに可愛い〜」、「垢抜けがすごい」、「普通に可愛すぎんか」との声が寄せられていた。

石川さんは試合前練習中に「きょうはストライクを目指して投げたい」と意気込んでいた。「せっかくなんでマウンドから投げたい」と目を輝かせ、１８・４４メートルの距離で見事なノーバウンド投球。ペトコパークの雰囲気については「やっぱり広いですね。雰囲気もこれがメジャーなんだと。テレビではよく見るんですけど、練習もこんな間近で見れて感動してます」と石川さん。「まさかメジャーでやらせてもらえるなんて」と感激した様子だった。