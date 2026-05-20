【きょうから】『牛角元気祭り』割引キャンペーンでお得に“焼肉飲み” ビールは209円＆“にんにくたっぷり”なカルビは319円
レインズインターナショナルが展開する牛角では、20日から6月24日までの期間限定で、『牛角元気祭り』割引キャンペーンを実施する。牛角公式ホームページの「クーポン画面」を提示することで、割引となる。
【画像】安い…お得に飲める『牛角元気祭り』値段詳細
同キャンペーンでは、“にんにく”と“辛うま”をテーマにした「カルビ」や「ホルモン」が319円のほか、「生ビール」が209円、「ハイボール」や「レモンサワー」が319円となるなど、食欲を刺激する全14品をお得に楽しめる。
また、にんにくや辛いものが苦手な方にも“元気”を届けられるよう、名探偵コナンコラボ「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」も特別価格で提供する。（オリジナルピックとグッズ付き）
■商品詳細（価格は全て税込）
「スタミナWガーリックカルビ」638円→319円
にんにくレベル：通常★★／マシマシ★★★★
“刻み”と“おろし”のダブルにんにくで、にんにく欲を刺激。特製の旨辛ダレが食欲を掻き立てる。
「超ガリバタカルビ」638円→429円
にんにくレベル：★★★★★…∞
通常の4倍量のにんにくを使用。焼く前のカルビにおろしにんにくをまとわせ、焼いたカルビで「ガリバタ刻みにんにく」を豪快に巻いて食べる、背徳感が楽しめる。
「禁断のガリバタアヒージョ」638円→418円
にんにくレベル：★★★
にんにく5片分を使用。たっぷりのおろしにんにくとバターを溶かし込んだソースに、きのことベーコンを絡めて楽しむ“沼系”アヒージョ。
「黒シビ豚ホルモン」638円→319円
辛さレベル：普通★／大辛★★★★
ホルモンの脂の甘みに、コクのある醤油ダレと黒煎り七味の“あと引くシビ辛感”がクセに。辛さは「普通」「大辛」から選べる。※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメ。
「赤辛カルビ」638円→319円
辛さレベル：普通★／大辛★★★★
ピリッとした辛さと肉の旨みがクセになる、旨辛系カルビ。辛さは「普通」「大辛」から選べる。※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメ。
「石鍋ごまねぎ青唐ラーメン」858円→528円
辛さレベル：★
牛角のロングセラー商品「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に、青唐おろしをトッピング。あっさり塩スープに青唐の爽やかな辛さが加わった、“〆にも食べたくなる”一杯。
「ビリねぎ青唐無双」418円→275円
辛さレベル：★★★★★
鶏皮・ねぎ・青唐を組み合わせた、クセになる一品。「旨い！」とパクパク食べ進めているうちに、青唐の刺激が追いかけてくる。
「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」1958円→1738円
ジューシーカルビ/ピートロ/牛角ハラミ/ロース/ジュ〜シ〜！ソーセージ
「アサヒスーパードライ 中」638円→209円
「ハイボール」605円→319円
「牛角無糖レモンサワー／牛角無糖グレフルサワー」各528円→319円
「グラスワイン 赤／白」各530円→319円
【画像】安い…お得に飲める『牛角元気祭り』値段詳細
同キャンペーンでは、“にんにく”と“辛うま”をテーマにした「カルビ」や「ホルモン」が319円のほか、「生ビール」が209円、「ハイボール」や「レモンサワー」が319円となるなど、食欲を刺激する全14品をお得に楽しめる。
■商品詳細（価格は全て税込）
「スタミナWガーリックカルビ」638円→319円
にんにくレベル：通常★★／マシマシ★★★★
“刻み”と“おろし”のダブルにんにくで、にんにく欲を刺激。特製の旨辛ダレが食欲を掻き立てる。
「超ガリバタカルビ」638円→429円
にんにくレベル：★★★★★…∞
通常の4倍量のにんにくを使用。焼く前のカルビにおろしにんにくをまとわせ、焼いたカルビで「ガリバタ刻みにんにく」を豪快に巻いて食べる、背徳感が楽しめる。
「禁断のガリバタアヒージョ」638円→418円
にんにくレベル：★★★
にんにく5片分を使用。たっぷりのおろしにんにくとバターを溶かし込んだソースに、きのことベーコンを絡めて楽しむ“沼系”アヒージョ。
「黒シビ豚ホルモン」638円→319円
辛さレベル：普通★／大辛★★★★
ホルモンの脂の甘みに、コクのある醤油ダレと黒煎り七味の“あと引くシビ辛感”がクセに。辛さは「普通」「大辛」から選べる。※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメ。
「赤辛カルビ」638円→319円
辛さレベル：普通★／大辛★★★★
ピリッとした辛さと肉の旨みがクセになる、旨辛系カルビ。辛さは「普通」「大辛」から選べる。※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメ。
「石鍋ごまねぎ青唐ラーメン」858円→528円
辛さレベル：★
牛角のロングセラー商品「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に、青唐おろしをトッピング。あっさり塩スープに青唐の爽やかな辛さが加わった、“〆にも食べたくなる”一杯。
「ビリねぎ青唐無双」418円→275円
辛さレベル：★★★★★
鶏皮・ねぎ・青唐を組み合わせた、クセになる一品。「旨い！」とパクパク食べ進めているうちに、青唐の刺激が追いかけてくる。
「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」1958円→1738円
ジューシーカルビ/ピートロ/牛角ハラミ/ロース/ジュ〜シ〜！ソーセージ
「アサヒスーパードライ 中」638円→209円
「ハイボール」605円→319円
「牛角無糖レモンサワー／牛角無糖グレフルサワー」各528円→319円
「グラスワイン 赤／白」各530円→319円