19日に発生した三重県津市の山林火災。通報から24時間以上経ったいまも、消火活動が続いています。

【写真を見る】｢不安で夜も眠れなかった｣ 三重･津市の山林火災 24時間以上鎮火せず 夜通しで…消火活動続く

（西島新カメラマン）

「三重県津市の美杉町です。炎が上がっています」

火事が起きたのは、津市美杉町。町のほとんどが森林で、古くから林業が盛んな場所です。

19日午後3時20分ごろ、「山から煙が見える」などの119番通報が相次ぎました。

「不安で夜も眠れなかった」

ヘリコプターによる放水活動が行われましたが、火の手は収まらず、夜通しでの消火活動が行われました。





（近くに住む人）「不安で夜も眠れなかった」「（消防団員が）ポンプを持って行ったが、水源がなく大変だったと聞いている」

津市によりますとこの山では今も木材が伐採されていて、上空からみると伐採後で木が密集していない所もあります。しかし、日没までに鎮火に至らず。

被害状況は？

一夜明け…大量の水を運ぶ自衛隊のヘリ。

（岩月秀樹カメラマン）

「山肌のところどころで赤い炎が確認できます」

火はくすぶり続けていました。

けさは、午前6時半過ぎから災害派遣要請を受けた自衛隊のヘリコプターによる消火活動も行われています。住宅への被害やけが人は確認されていません。

山林約10ヘクタールが焼ける

ことしに入ってから全国各地で相次いでいる大規模な山林火災。4月に岩手県大槌町で起きた火災では強風と乾燥の影響を受けて急速に燃え広がり、発生から数日で延焼面積は約1600ヘクタール超え。平成以降で2番目の被害規模となりました。

今月に入ってからも17日には広島県福山市で発生。3日後にようやく鎮火しましたが、15ヘクタールが焼けました。また、きのう福岡県久留米市でも山火事が起き、こちらでも津市同様、現在も消火活動が続けられています。

津市の山火事では山林約10ヘクタールが焼けました。消防によりますと鎮火のめどはたっていませんが、これまでの消火活動で火の勢いは抑えられつつあり、目視で煙は確認されない状況だということです。

消防は上空から熱源を探しつつ、鎮圧、鎮火にむけた消火活動を引き続き行っています。