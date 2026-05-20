俳優舘ひろし（76）が20日、都内で、主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督、6月19日公開）のプレミアイベントに出席し、レッドカーペットを歩いた。

舘、西野七瀬、宇崎竜童、大地真央、真矢ミキ、南野陽子らはリムジンに乗って登場した。舘は、隣の西のにすっと手を差し伸べエスコートしながら、レッドカーペットが敷かれた階段を下りた。

舘は、歓声に手を挙げて応え「こんなにたくさんの人たちがいらっしゃると思ってなかった。本当にありがとうございます」と笑みを見せ、西野も「リムジンに乗って登場して、すてきな階段を下りて、こんなにお祭り感満載のイベントなかなかない」と喜んだ。

大地と同じく元宝塚歌劇団出身の真矢ミキは「宝塚では間に合わなかったんですが、大階段を大地さんとご一緒できた」と感慨深げだった。

同作は免許返納をめぐるコメディー。舘が映画「免許がない！」（94年）で演じた映画スター南条弘のキャラクターが登場し、アナザーストーリーとして仕上げた。

舘は「この作品は『免許がない！』へのオマージュです。30年ぶりにスター南条がスクリーンに帰ってまいりました。ぜひ皆さんに楽しんでいただければ」と呼びかけた。