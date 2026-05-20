タレント松本明子が20日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で実行役とされる16歳の高校生4人が逮捕されたことをうけ、犯罪の低年齢化を危惧した。

この事件では実行役の高校生の上に、指示役として逮捕された竹前海斗容疑者と竹前美結容疑者の夫婦がいたとされる。2人目に逮捕された高校生が夫婦と接点があり、最初と3番目に逮捕された高校生を誘ったとみられている。県警によると、少年の一部は「夫婦に頼まれてやった。やらなければ家族や友だちを殺すと脅された」と供述しているという。

松本は「16歳という、本当に低年齢化してきたなという怖さがあって。本当に軽い気持ちでつながってしまった。これは重大な犯罪なんだというところをどうやって知らせていくか、自覚させていくかというのはテーマですよね」と語った。

また、元フジテレビのフリーアナウンサー高橋真麻は「高校生たち4人に全く同情の余地はない」としつつ、「家族や友人を殺すと脅されていたということで、脅しを受けると断ったら、本当に家族や友人に危害が及んだらどうしようと思う」とも高校生たちの心理も読んでいた。