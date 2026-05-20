アップルは、映像配信サービス「Apple TV」で、MLBの公式戦「フィラデルフィア・フィリーズ対ロサンゼルス・ドジャース」を5月30日11時15分（日本時間）からライブ配信する。

フィリーズ対ドジャース戦は、MLBの注目試合を世界各国へ毎週金曜日に届ける企画「フライデーナイト ベースボール」第5シーズンの一環として配信。

現地時間毎週金曜日に世界各国へ注目カードが配信されており、今季もシーズン序盤から各地区で激しい順位争いが展開される中、ナ・リーグを代表する強豪同士の対戦として高い関心を集める。

ドジャースは、大谷翔平選手をはじめ、山本由伸投手や新たに加わった佐々木朗希投手など、日本人スター選手の活躍が目立つ。対するフィリーズは、今季4月までに大型連敗を喫するなど苦しい立ち上がりとなったが、昨シーズンはナ・リーグ東地区で優勝を果たし、勝率でもドジャースを凌駕した底力を持つ。

リーグ東西を代表する両チームによる対戦は、ポストシーズンさながらの緊張感ある一戦として、日本のMLBファンにとっても注目の試合となる。

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