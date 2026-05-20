「こ、これは最高じゃないですか！」「くっそ欲しい」日本代表“まさかのグッズ展開”にファン興奮「森保監督のメモ帳は？！？！」
北中米ワールドカップを戦うサッカー日本代表が“まさかのグッズ展開”だ。
ワンピース、鬼滅の刃、エヴァンゲリオンなど人気タイトルが目白押しの『一番くじ』に森保ジャパンが登場。公式Xには「選手のサインが入ったアイテムや試合応援グッズ、選手のマスコットなど」と明記され、全ラインナップが紹介されている。
これを受け、SNS上にはファン・サポーターによる興奮のコメントもあった。
「こ、これは最高じゃないですか！」
「“くじ”という形で、代表の熱が日常に降りてくる感じがいい」
「くっそ欲しい」
「これは熱すぎる」
「森保監督のメモ帳は？！？！」
「日本代表サッカーチームの記念品」
発売予定日は６月13日。北中米ワールドカップのグループリーグ初戦、運命のオランダ戦の前日というタイミングだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
ワンピース、鬼滅の刃、エヴァンゲリオンなど人気タイトルが目白押しの『一番くじ』に森保ジャパンが登場。公式Xには「選手のサインが入ったアイテムや試合応援グッズ、選手のマスコットなど」と明記され、全ラインナップが紹介されている。
これを受け、SNS上にはファン・サポーターによる興奮のコメントもあった。
「こ、これは最高じゃないですか！」
「“くじ”という形で、代表の熱が日常に降りてくる感じがいい」
「くっそ欲しい」
「これは熱すぎる」
「森保監督のメモ帳は？！？！」
「日本代表サッカーチームの記念品」
発売予定日は６月13日。北中米ワールドカップのグループリーグ初戦、運命のオランダ戦の前日というタイミングだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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