「こ、これは最高じゃないですか！」「くっそ欲しい」日本代表“まさかのグッズ展開”にファン興奮「森保監督のメモ帳は？！？！」

「こ、これは最高じゃないですか！」「くっそ欲しい」日本代表“まさかのグッズ展開”にファン興奮「森保監督のメモ帳は？！？！」