日本代表を率いる森保監督。(C)Getty Images

写真拡大

　北中米ワールドカップを戦うサッカー日本代表が“まさかのグッズ展開”だ。

　ワンピース、鬼滅の刃、エヴァンゲリオンなど人気タイトルが目白押しの『一番くじ』に森保ジャパンが登場。公式Xには「選手のサインが入ったアイテムや試合応援グッズ、選手のマスコットなど」と明記され、全ラインナップが紹介されている。

　これを受け、SNS上にはファン・サポーターによる興奮のコメントもあった。
 
「こ、これは最高じゃないですか！」
「“くじ”という形で、代表の熱が日常に降りてくる感じがいい」
「くっそ欲しい」
「これは熱すぎる」
「森保監督のメモ帳は？！？！」
「日本代表サッカーチームの記念品」

　発売予定日は６月13日。北中米ワールドカップのグループリーグ初戦、運命のオランダ戦の前日というタイミングだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！