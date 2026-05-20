ＪＲ北海道は５月２０日、工事を進めている札幌駅のリニューアルの概要を発表しました。



札幌駅は高架化から３５年以上が経ち、設備の老朽化が進んでいます。



今回のリニューアルでは、コンコースのデザインが一新されます。



東コンコースは、新幹線札幌駅や、北５西１・２エリアの再開発ビルにつながる通路として、未来を感じられる空間に生まれ変わります。

（山本記者）「利用者が多く行き交うこちら西コンコースも、今回のリニューアルで大きく変わることになります」



西コンコースは、北海道の歴史や文化を感じられる空間に。



さらに混雑緩和のために、改札口の位置やロッカーとベンチの配置を見直します。



新たな待合室は、かまくらをモチーフにしたデザインで、冬でも暖かく快適に列車を待つことができます。



そしてもうひとつの目玉が、駅構内に開業する新たな商業施設です。



面積を現在のおよそ１．５倍に拡大し、店舗数も１８店舗からおよそ３０店舗に増やします。



コンセプトは、「ＤＯ ３ ＳＴＯＲＹ」



土産店のほか、飲食店やコンビニなどの出店を計画しているということです。



商業施設の開業は２０２７年度末を目標としていて、駅全体のリニューアル工事は、２９年度春ごろまで続く予定です。