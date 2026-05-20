きょう正午過ぎ、首脳会談を終え、韓国から帰国した高市総理。休む間もなく、午後3時からは、今の国会で初となる党首討論に臨みました。まず焦点となったのは、「補正予算案の編成」です。

国民民主党 玉木雄一郎 代表

「ガソリン代の補助の延長、あるいは夏場の電気代・ガス代対策など、3兆円程度の補正予算を速やかに編成すべきだと思いますが、高市内閣の補正予算編成に向けた方針を伺います」

高市総理

「規模感、そしてまた具体的な内容はまだ申し上げる段階にはございませんが、（今年度予算で）万が一、対応ができなくなったときに備えて、主に現在の中東情勢等に対応する、そういった形の補正予算案を検討したい」

補正予算案の編成を先週、片山財務大臣らに検討するように指示した高市総理ですが、中道改革連合の小川代表は、総理の判断の遅れを指摘しました。

中道改革連合 小川淳也 代表

「国民生活は今、不安のさなかにあります。この経済対策の指示は、若干遅れたのではないかと感じていますが、その点について総理の認識を伺います」

高市総理

「私は指示が遅れたとは思っていません。まず大事なのは令和8年度予算を早期に成立させていただいて、その上で社会生活、経済生活に影響が出ない。その状況を作る。割と早くからベストな対応を考えておりました」

また、高市総理は現在、1リットル当たり170円程度に抑えるよう行われているガソリン補助金については、中東情勢や基金残高を見ながら、今後、「適切に対応していく」としています。