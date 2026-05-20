19日、兵庫県たつの市の住宅で親子2人の遺体が見つかり、2人の上半身に複数の刺し傷があったことがわかりました。現場から中継です。

私の後ろに見える、灰色の2階建ての建物が2人の遺体が見つかった現場です。発見から一夜明けた20日は、午前9時半ごろから警察の現場検証が始まり、現在も鑑識作業が続けられています。

現場は兵庫県たつの市の住宅できのう午前10時半ごろ、女性2人が血を流して死亡しているのを安否確認のために訪れた警察官が見つけました。

死亡したのは、住人の田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）で、澄恵さんが玄関の近くで、千尋さんは廊下でいずれもあおむけに倒れていたということです。

その後の捜査関係者への取材で、2人の上半身には、複数の刺し傷があり、娘の千尋さんよりも母親の澄恵さんの傷の方が多かったことが新たにわかりました。遺体の状況から死後数日が経過しているとみられています。一方、凶器とみられる刃物はいまだ見つかっていません。

警察は、2人が何者かに殺害された疑いがあるとみて、遺体の司法解剖を行い死因や死亡した時期などを詳しく調べる方針です。