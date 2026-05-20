スクエニ、ゲーム開発コンテスト開催 賞金総額10億円、“審査基準”など説明
スクウェア・エニックスは20日、新たなゲームの未来を切り拓くゲーム開発コンテスト「SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026」を開催することを発表。賞金総額は10億円で、「君のゲームが世界を変える！」などと呼びかけた。
【写真】純銀製のスライムがデザイン！スクエニ株主優待の記念メダル
ジャンルや既存の枠組みにとらわれることなく、自らのアイデアで新しい「面白さ」を形にしようとするゲームクリエイターを応援するプロジェクト。優れた才能と作品を発掘し、同社のグローバルなパブリッシング体制を通じて世界中のプレイヤーへ届けることを目指す。
賞金は、最優秀賞（1作品）が3億円、傑作賞（4作品）が1億円、優秀賞（10作品）が3000万円。出版・配信・マーケティングを含めたパブリッシング事業は、スクウェア・エニックスが全面的に協力して支援を実施する。
対象プラットフォームは、モバイルおよびPC。審査基準は「新規性、独創性、娯楽性、完成度 ほか」と説明した。応募は、今年12月15日より開始。締め切りは、2027年3月15日。来年6月30日に発表となる。
【写真】純銀製のスライムがデザイン！スクエニ株主優待の記念メダル
ジャンルや既存の枠組みにとらわれることなく、自らのアイデアで新しい「面白さ」を形にしようとするゲームクリエイターを応援するプロジェクト。優れた才能と作品を発掘し、同社のグローバルなパブリッシング体制を通じて世界中のプレイヤーへ届けることを目指す。
対象プラットフォームは、モバイルおよびPC。審査基準は「新規性、独創性、娯楽性、完成度 ほか」と説明した。応募は、今年12月15日より開始。締め切りは、2027年3月15日。来年6月30日に発表となる。