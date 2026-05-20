兵庫県たつの市で母と娘が血を流して死亡しているのが見つかりました。殺人事件の可能性もあるということです。

きっかけは知人を名乗る人から交番に寄せられた「数日前から連絡が取れない」という一件の相談でした。

19日午前10時半ごろ、警察官がたつの市新宮町段之上の住宅に駆け付けたところ、この家に住む田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して倒れているのを見つけ、現場で死亡が確認されました。

警察によりますと、玄関は鍵がかけられておらず、母の澄恵さんが玄関付近で、次女の千尋さんが廊下で、いずれもあお向けに倒れていたということです。

遺体発見から一夜明けた20日、警察は現場周辺の規制線の範囲を広げ、鑑識作業を行いました。

田畑が広がるのどかな町では驚きと不安の声が広がっています。

（近隣住民）

「田舎だからびっくりする。（Ｑ事件が起きる場所じゃない？）ないな」

「びっくりしました。静かな村のなかでこんな事件が起きるなんて」

亡くなった親子について知る人は…

「（Ｑ親子は知ってますか？）お母さんのほうは優しい感じ。穏やかな感じ。トラブルを起こすような人ではない。（Ｑ巻き込まれるような？）ないですね、イメージでは」

また、現場周辺の住宅街は地元の人しか入ってこない場所だといいます。

（親子を知る人）

「誰か知らない人が来たら誰かが見ていると思う。車であれ人であれ。外から来て誰かが何かをしているとすごく目立つので」

捜査関係者によりますと、2人の遺体の上半身にはそれぞれ複数の刺し傷がありましたが、次女の千尋さんより、母の澄恵さんの方がより多くの傷があったということです。

また、現場や遺体の状況などから2人は数日以内に死亡した疑いがあるということです。

警察は現場から凶器が見つかっていないことから、殺人事件の可能性もあるとみて、捜査を進めることにしています。