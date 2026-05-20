２０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１９日午後１時頃、東京都奥多摩町で警視庁青梅署員が上半身のない遺体を発見。同署ではクマに襲われた可能性もあるとみて身元の確認を進めていることを報じた。

環境省によると、都内でのクマによる死者は少なくとも２００８年度以降、確認されていないことを伝えた後、コメンテーターで出演のフリーアナウンサー・古舘伊知郎氏は「僕はクマの出没の大問題と各所で起きてる山林火災は一つの話だと思ってる」と話し出すと「分かりやすく言うならば、人工減少、猟友会の高齢化、山林の放置、どんぐりの減少、市街地の拡大、さらには気候変動と全部つながってるわけですよ」と続けた。

その上で「日本の国土は３分の２が山なんだってことを都会にいると忘れがちだけど、山からの水を始めとした恩恵、様々な生態系で我々が生きているんであって、このクマ問題って完全な国土安全の縮図になってるじゃないですか」と問いかけ。

「このためには何をすべきかっていうことを本当、抜本的にって言うんだけど、例えばＡＩでも出没に関する過去のデータ（分析）じゃなくて、もっとＡＩにお金をかけて、クマの出るところ、生息地を（分析を）やれば、これ、理想論だってすぐ言われちゃうけど、クマの出没予測をＡＩによってできるんですよ」と主張。

「財源もちゃんとしたことをやらないといけない。僕は一案ですけど、ふるさと納税をそれに充てるべきだと考えてます。いい加減、返礼品競争なんてやめて、必ず都会にいるってことは田舎から出てきてるんですから、我々は。それを考えたら国土安全のためのふるさと納税ってのを、ちゃんとやるべきだと思う」と独自案を披露していた。