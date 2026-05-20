女優の大地真央、真矢ミキが２０日、都内で舘ひろし主演映画「免許返納！？」（６月１９日公開、河合勇人監督）のプレミアイベントに出席した。

２人はリムジンから降りて、レッドカーペットの敷かれた大階段を歩いた。共に宝塚歌劇団出身だが、８学年差で同じステージに立つ機会は少なかった。「宝塚では間に合わなかったけど、ドレス姿でご一緒できてうれしく思います」と真矢。大地を「大大スター」と絶賛した。

同映画は、順風満帆な俳優人生を歩んできた７０歳・南条弘（舘）が、腐れ縁の俳優仲間が起こしたバイク事故をいさめるコメントを世間から称賛されるも、「南条さんはいつ“免許返納”するんですか？」との声が上がってしまい、まだまだアクションがやりたい南条が人生最大のピンチを迎える…というストーリー。大地は南条の１人目の妻、真矢は２人目を演じる。

大地と舘の共演は、２００６年のＮＨＫ大河ドラマ「功名が辻」以来。見どころを「かっこ悪いところを思いっきり出しているけど、結局かっこいい。ちょっとむかつくくらい。あの舘ひろしさんというブランドを存分に楽しんでいただける映画だと思う」と語った。

真矢は完成した作品を一足先に試写。「楽しくて、そして泣けて、自分が出ていることを忘れて、途中自分が出てきてビックリした」と振り返った。