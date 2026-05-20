102歳で永眠した作家・佐藤愛子さんの最期の様子を、娘の杉山響子さんが「週刊文春」の取材に明かした。

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佐藤さんといえば、1923年生まれの作家。1969年に『戦いすんで日が暮れて』で直木賞を受賞。2016年には『九十歳。何がめでたい』が大ベストセラーとなり、草笛光子主演で映画化もされた。



102歳で亡くなった佐藤愛子さん ©文藝春秋

急いで駆けつけて声をかけたら目が開いて…

佐藤さんは数年前から認知症を患い、高齢者施設に入居。今年4月29日、老衰のため102歳で生涯を閉じた。最期のときは、突然やってきた。4月27日、施設から電話がかかってきたのだ。娘の響子さんが振り返る。

「急いで駆けつけて『おばあちゃん、来たよ。私だよ』って声をかけたら、ずっと寝ている状態だったんですが、目が開いて。目で頷くような仕草を見せて、すぐまた目を閉じて眠ってしまいました」

翌日も再訪し、布団の下で手を握ると、一瞬だけ強く握り返してきたという。

「ここにいるからね」

響子さんはそう言ったが、返事はなかった。

「翌朝10時に施設から『いらしてください』と言われ、駆けつけたら、もう亡くなった状態でした」（響子さん）

今年4月に刊行された『ぼけていく私』（文藝春秋）では、娘の桃子さんとともに母の素顔を語っていた響子さん。施設に入居する直前、「本当の母」と最後に会話できたという。その際に佐藤さんが口にした言葉とは何だったのか。

5月20日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および5月21日（木）発売の「週刊文春」では、施設入居前の母の様子、最期を迎えた今思うこと、出版関係者や響子さんが振り返る佐藤さんの素顔などを詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年5月28日号）