◇ナ・リーグ ドジャース5−4パドレス（2026年5月19日 サンディエゴ）

ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に「9番・二塁」で先発出場。まずい守備が失点に直結し、韓国メディアも「緩慢な守備」と指摘した。

2−2で迎えた3回、パドレス・タティスが二塁ベース付近にゴロを放った。キム・ヘソンが捕球し、余裕を持って一塁に送球もワンバウンドとなった。

一度はアウトが宣告されたが、パドレス側のチャレンジによるリプレー検証の結果、タティスの足の方が一塁ベースに早く達していたと判定され、セーフに覆った。内野安打で出塁を許すと、次打者・アンドゥハーが2試合連発となる勝ち越し2ランを放った。

キム・ヘソンの“怠慢守備”が失点に直結したとあり、韓国メディア「スポーツ朝鮮」は「まさか！キム・ヘソン、タティスの足を侮ったか→バウンド送球が仇となりセーフ。被本塁打に繋がった！チームが勝ったのが不幸中の幸い」と見出しを付けて報道。「キム・ヘソンがやや緩慢な守備で失点のきっかけを作った」と伝え「二塁手のキム・ヘソンは広い守備範囲を活かして打球をつかみ取った。遊撃手方向へ移動しながら逆シングルで捕球。その後、助走なしで一塁へワンバウンド送球を送った。タイミングは一瞬早かったものの正確さに欠け、ボールの勢いも弱かった」とプレーを詳報した。

この“怠慢守備”の直後に勝ち越し2ランを浴びたが、キム・ヘソンが5回無死二塁でニゴロを放つチーム打撃で1死三塁に好機を拡大。大谷のニゴロで1点を返したことから「着実なチームバッティングを見せ、追撃のきっかけを作った」とフォローも忘れなかった。