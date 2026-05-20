今の国会で初めてとなる党首討論が行われ、高市総理大臣と野党6党首が論戦を交わしました。中継です。古谷朋大記者の中継です。

つい先程終了した党首討論で、国民民主党の玉木代表は、現在政府が実施しているガソリン補助金について出口戦略をどう考えているのかただしました。

国民民主党・玉木代表

「ガソリン代の補助は一定程度、延長すべきだと思うんですが、例えば補助の発動水準を段階的に引き上げていくなど、こういった出口戦略とセットで延長をぜひ補正の中に入れていただきたい」

高市首相

「これからどれぐらい長引くかわかりませんが、しっかりと様子をみながら、そして（予算の）残高も見ながら適切に対応させていただきます」

一方、中道改革連合の小川代表は、高市首相が今月11日の国会で、「補正予算の編成が直ちに必要な状況とは考えていない」と答弁していたことについてただしました。

中道改革連合 小川代表

「（連休前に）指示をしていたなら（今月）11日にその可能性を否定する必要はなかったですよね。答弁が不誠実だったんじゃありませんか」

高市首相

「先般からの答弁の中で私の表現ぶりが、現時点ではとか今すぐ直ちにとか、それから今日の時点ではと変わっていっていたのは皆さまお気づきだと思います」

さらに小川代表は国債の発行に頼らずに補正予算を編成すべきと迫りました。

高市首相は「できる限り特例公債の発行を抑制する」と答弁しました。