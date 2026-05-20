びっくりドンキー、5年目の「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェア開催 “渾身のサンドイッチ”も登場
アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、27日から期間限定で「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェアを開催する。
【写真】ドンキ自慢の味が大集合！新商品「パーティーセット」
この時期恒例となった同フェアは今年で5年目。ハンバーグパティに生パン粉の衣をまとわせ、サクサクっとした食感とじゅわっとあふれる肉汁を愉しめるメンチカツに、ソースはおなじみのハンバーグソース、カリーソース、デミソースにブラックペッパーの刺激を加えたペッパーソースに加えて、今年は新たに、メンチカツをさっぱり味わえるおろしそが登場する。
さらに、オリジナルのマヨネーズタイプと中濃ソースをブレンドしたオリジナルソースが染み込んだ「メンチカツサンド」がリニューアル。ディッシュメニューにも使用している、同店ではおなじみの大根サラダが追加されたことで、さっぱりとした味わいや食感の変化も楽しめる。
また、家族や友人との集まりにぴったりな、同店の人気メニューを詰め込んだぜいたくなテイクアウトメニューが期間限定で登場。今回の新メニュー「パーティーセット」は、同店自慢の味を一度に愉しめる、ボリューム満点のシェアセットとなっている。メインには、秘伝の和風ベースのソースで仕上げた「ハンバーグ（S)」を据え、定番サイドメニューの「フライドポテト」や、香ばしい風味がたまらない「ガーリックチキン」をぜいたくに盛り合わせた。さらに、おつまみとしても優秀な「イカ唐揚げ」や、ジューシーな旨味が広がる「ザンギ」まで加わった、まさに“オールスター”なラインナップ。
■商品詳細
『メンチカツ＆ハンバーグディッシュ／メンチカツディッシュ（ハンバーグなし）』
人気のオリジナルハンバーグソースがかかったメンチカツディッシュ。醤油ベースのハンバーグソースは肉とごはんと相性抜群。
『メンチカツカリー＆ハンバーグディッシュ／メンチカツカリーディッシュ（ハンバーグなし）』
こだわりのスパイシーなカリーがメンチカツとの相性抜群で食べごたえも満点。ガッツリと食べたい方にもおすすめ。
『メンチカツペッパーソース＆ハンバーグディッシュ／メンチカツペッパーソースディッシュ（ハンバーグなし）』
本格的なデミグラスソースにブラックペッパーを加えた刺激的な一品。
『メンチカツおろしそ＆ハンバーグディッシュ／メンチカツおろしそディッシュ（ハンバーグなし）』
大根おろし＆青じその爽やかな組み合わせが、ジューシーなメンチカツと相性抜群。さっぱりと食べたい方におすすめ。
『メンチカツサンド』
メンチカツをパンで挟んだ欲張りな一品。オリジナルのマヨネーズタイプと中濃ソースをブレンドしたオリジナルソースが染み込んだメンチカツとパンに加え、今年はディッシュメニューにも使用している大根サラダを新たに追加。
【写真】ドンキ自慢の味が大集合！新商品「パーティーセット」
この時期恒例となった同フェアは今年で5年目。ハンバーグパティに生パン粉の衣をまとわせ、サクサクっとした食感とじゅわっとあふれる肉汁を愉しめるメンチカツに、ソースはおなじみのハンバーグソース、カリーソース、デミソースにブラックペッパーの刺激を加えたペッパーソースに加えて、今年は新たに、メンチカツをさっぱり味わえるおろしそが登場する。
また、家族や友人との集まりにぴったりな、同店の人気メニューを詰め込んだぜいたくなテイクアウトメニューが期間限定で登場。今回の新メニュー「パーティーセット」は、同店自慢の味を一度に愉しめる、ボリューム満点のシェアセットとなっている。メインには、秘伝の和風ベースのソースで仕上げた「ハンバーグ（S)」を据え、定番サイドメニューの「フライドポテト」や、香ばしい風味がたまらない「ガーリックチキン」をぜいたくに盛り合わせた。さらに、おつまみとしても優秀な「イカ唐揚げ」や、ジューシーな旨味が広がる「ザンギ」まで加わった、まさに“オールスター”なラインナップ。
■商品詳細
『メンチカツ＆ハンバーグディッシュ／メンチカツディッシュ（ハンバーグなし）』
人気のオリジナルハンバーグソースがかかったメンチカツディッシュ。醤油ベースのハンバーグソースは肉とごはんと相性抜群。
『メンチカツカリー＆ハンバーグディッシュ／メンチカツカリーディッシュ（ハンバーグなし）』
こだわりのスパイシーなカリーがメンチカツとの相性抜群で食べごたえも満点。ガッツリと食べたい方にもおすすめ。
『メンチカツペッパーソース＆ハンバーグディッシュ／メンチカツペッパーソースディッシュ（ハンバーグなし）』
本格的なデミグラスソースにブラックペッパーを加えた刺激的な一品。
『メンチカツおろしそ＆ハンバーグディッシュ／メンチカツおろしそディッシュ（ハンバーグなし）』
大根おろし＆青じその爽やかな組み合わせが、ジューシーなメンチカツと相性抜群。さっぱりと食べたい方におすすめ。
『メンチカツサンド』
メンチカツをパンで挟んだ欲張りな一品。オリジナルのマヨネーズタイプと中濃ソースをブレンドしたオリジナルソースが染み込んだメンチカツとパンに加え、今年はディッシュメニューにも使用している大根サラダを新たに追加。