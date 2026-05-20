サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に挑む日本代表の長谷部誠コーチ（42）が20日、千葉県内で取材対応。5大会連続のW杯出場となった39歳のDF長友佑都への期待を口にした。

「一番は選手としてピッチで示してもらいたい。彼のエネルギー、経験値はいい影響を与えられる。5回目ということで、その立場に立ったのは世界でも数えるほど。僕自身も3回しか立っていないので未知の部分はある。彼の強い思いは見てきている一人。チームにポジティブなエネルギーを与えてくれると思う」

攻撃担当の名波浩氏、中村俊輔氏、守備担当の斉藤俊秀氏、セットプレー担当の前田遼一氏、GK担当の下田崇氏ら名だたるメンバーがそろう日本代表コーチ陣。選手と年齢が近い長谷部コーチは、守備面のサポートと選手とコーチ陣の橋渡し的な役割を担う。

現役時代に3度のW杯を含む国際Aマッチ114試合出場。ドイツではボランチ、リベロとして1部通算384試合に出場した。豊富な国際経験だけでなく、代表、クラブともに主将を任されるなど人望も厚い。

3学年下の長友とは長く日本代表でともにプレー。「彼に厳しく言えるのは自分しかいない」と話しており、“盟友”の長所を存分に引き出す考えだ。