フィギュアスケート男子でバンクーバー五輪出場のプロスケーター、織田信成が２０日放送のＡＢＣラジオ「ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です」に出演。１週間前の引退会見で結婚を発表した女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織さんについて言及した。

坂本さんはちょうど１週間前の放送と同時刻に引退会見。放送中だった織田は当然、結婚発表のニュースを知らなかったが、突然、スタッフがざわつき始めたのだという。「紙一枚、“速報”みたいな感じて持ってきてくださって、見たら『花織ちゃん結婚』と書いてあったんですよ」と振り返り、その時まで坂本さんの結婚を「知らなかった」と打ち明けた。

この日の放送ではあらためて、坂本さんが自身の結婚を事前に伝えたのが「親しい仲間」と「口が堅い人」だったと三代澤アナに突っ込まれた織田。「そのニュースを見て二重で傷つきました。親しくもなければ、口軽いとも思われてて。おい、どういうこっちゃ！ってニュースに突っ込みましたもん」と苦笑いで振り返った。

三代澤アナは６月２０、２１日に和歌山市の和歌山ビッグホエールで開催される「プリンスアイスワールド２０２５−２０２６ ＰＩＷ ＴＨＥ ＭＵＳＩＣＡＬ 〜Ｔｈｅ Ｂｅｓｔ ｏｆ ＢＲＯＡＤＷＡＹ〜 和歌山公演」に織田が出演予定で、荒川静香、高橋大輔、鍵山優真らに加えて坂本も共演すると紹介。織田は「ハハハ、花織ちゃーん、頼むで！」とラジオを通じて訴えた。