レジェンドアニソン歌手の前川陽子が２０日、ＮＨＫ「うたコン」に生出演。代表曲の「キューティーハニー」をＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴと共演したが、その圧倒的な歌声と衣装でネットの話題をさらった。

前川は７３年の「キューティーハニー」の主題歌を熱唱。金髪のウルフヘアにピンクの手袋、黒のリボンを首に巻き、星が描かれた青い衣装で登場したが、歌唱時にはこれに黒の近未来的なゴーグルをつけ、圧巻の歌声を披露した。

前川は歌唱前のインタビューで「今ではミュージックビデオが当たり前ですけど、６０年代はテレビだと主題歌とか『みんなのうた』、ああいうものぐらいだったかな、と記憶するんですけど」と振り返り、この日の生演奏に「最高です」と笑顔を見せていた。

久々の前川の姿にネットも「前川陽子さん、声があまり変わってなくて感動してしまった」「歌われていた前川陽子さん出てきてまさかのスタイルでびっくり」「前川陽子さんをテレビで見られることが大事件！今も現役なのは嬉しい限り」「前川陽子さんの『ハニーフラッシュ！』が音源過ぎてびっくりした、すごい７５歳とは思えなかった」など驚きの声があふれていた。

前川はささきいさお、水木一郎さん、堀江美都子とともに「アニメソング四天王」と呼ばれるレジェンド。キューティーハニーの他、魔女っ子メグちゃん、リボンの騎士、魔法使いサリーの魔法のマンボなども歌唱している。