〈高市首相「秘書も面識がない」と断言も…オンラインのやりとりは「私に聞かれてもわかりません」 文春が報道「高市陣営の中傷動画投稿」とは？《第2弾記事で新証拠も登場》〉から続く

高市早苗首相陣営が、自民党総裁選と衆院選でライバルや野党への“中傷動画”を作成・拡散していた問題。高市首相は国会で次のように答弁した。

【画像】「皆さんに知らしめてやって下さい」とメッセージを送っていた高市氏の公設第一秘書・木下剛志氏

「他の候補者に関するネガティブな発信は一切行っていない、と（秘書から）報告を受けている」「私は秘書を信じます」



高市首相 ©時事通信社

さらに、動画作成者の一人である起業家・松井健氏について、「私自身もそして地元の秘書も面識のない方でございます」と述べた。

高市首相は追及を振り払うべく言葉を重ねるが、数多くの証拠が存在する――。

高市氏の秘書と松井氏のやり取りの記録を入手

「週刊文春」は2025年9月から26年3月の間の、高市氏の公設第一秘書・木下剛志氏と松井氏のショートメール、シグナル、LINEによるやり取りの記録を入手している。これらの記録をあらためて分析すると、木下氏が計67通のショートメールなどを送信していたことが判明した。

67通の中には、木下氏自身が中傷動画について「これからアップしてアカウントを送付致します」と報告する内容もある。また、野党候補だった安住淳氏についてネガティブな表現をした上で「皆さんに知らしめてやって下さい」とするものや、同じく馬淵澄夫氏を巡るネガティブな表現を「拡散願います」とするものがある。

さらに、やり取りの中では「ミーティング」「打ち合わせ」などとしてウェブ会議の日程調整が繰り返し行われ、少なくとも計8回のウェブ会議が開かれていた。

5月20日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および21日（木）発売の「週刊文春」では、証拠メールなどをもとに、高市首相による答弁の矛盾を報じる。また木下秘書の事務所における役割を取材し、木下秘書への直撃の様子も報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年5月28日号）