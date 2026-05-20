スズキの小型SUV「クロスビー」に注目！

スズキ「クロスビー」は、コンパクトなボディを持つクロスオーバーSUVです。使い勝手の良さが高く評価されており、スズキを代表する車種となっています。

2025年10月にマイナーチェンジを実施し、さらに魅力的なモデルへと進化しました。

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どのような特徴があるのでしょうか。

クロスビーは現行モデルが2017年に登場。スズキの軽クロスオーバーSUVの「ハスラー」と同様に、ワゴンとSUVを融合させた新しいジャンルを切り開く小型車として開発されました。

スズキのコンパクトカー向けプラットフォーム「HEARTECT」を採用したボディは、全長3760mm×全幅1670mm×全高1705mm。普通自動車ながら全長が短いコンパクトなサイズですが、コンパクトSUVとしてトップクラスの室内空間も確保しています。

また、天井が高いことから開放感も感じられる造りとしました。

エクステリアは専用設計ですが、全体的に丸っこいフォルムと丸目ライトを備えはフロントなど、ハスラーに通じるデザインを採用。このエクステリアが「かわいらしい」と評判になり、クロスビーの人気を高める要因のひとつとなっています。

そして、2025年10月にマイナーチェンジが実施され、エクステリアを大きく変更。さらにインテリアや室内幅の拡張。さらにエンジンの刷新など、フルモデルチェンジなみの改良が行われました。

まずエクステリアでは、従来モデルよりも全体的に角ばったフォルムに変更。フロントの丸目ライトは健在ですが、グリルとバンパーを一体化し、さらにバンパーをボディと同色にするといった改良が加えられており、従来よりも「タフさ」を感じるデザインになりました。

室内空間は、ボディサイズはそのままに室内幅を50mm延長することで居住性をアップ。インパネはより洗練されたデザインへと一新されており、室内空間がより広く感じられるようになっています。

また、スズキの国内モデルでは初となる7インチメーターディスプレイを採用した点や、電動パーキングブレーキを搭載したのも注目ポイントです。

パワートレインは、前モデルと同じくマイルドハイブリッドですが、新たに1.2リッターの「Z12E型」を採用。「スイフト」や「ソリオ」に搭載されている新開発エンジンで、2WDと4WDを搭載。走行性能だけでなく燃費性能も向上し、22.8km／L（2WD）という数値を達成しました。

その他、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」の採用や、アダプティブクルーズコントロール、車線維持支援機能、車線逸脱抑制機能を標準装備。安全性能もアップしています。

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改良型クロスビーの価格（消費税込）は215万7100円から250万300円。充実装備のコンパクトSUVとすると魅力的な価格といえるでしょう。