約138万円の最安グレードでも安全性は妥協なし！

近年、日本国内の新車市場では車両価格の上昇が続いており、手頃な価格で買えるSUVの選択肢が狭まりつつあります。そんななか海外に目を向けると、日本の常識を覆すような低価格で魅力的なモデルが多数存在しています。

それが、韓国の自動車ブランドであるキア（Kia）が2026年4月20日、インドにおいて初公開し、同日より販売を開始した人気コンパクトSUV「シロス（Syros）」の2026年モデル（一部改良モデル）です。

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ボディサイズは全長3995mm×全幅1790mm×全高1610mmです。これは日本でも人気のコンパクトSUVであるダイハツ「ロッキー」（全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mm）と全長がピタリと一致する扱いやすいサイズです。

さらに2500mmのロングホイールベースを活かしたクラス最大級の室内空間も魅力のモデルですが、今回の2026年モデルへの改良に伴い、グレード体系が刷新されました。エントリーの「HTE」、中間を担う「HTK＋」、そして充実装備の「HTX」という分かりやすい構成になっています。

まず、ラインナップの頂点に立つ上級グレードのHTX（およびオプション追加のHTX(O)）ですが、こちらは“小さな高級車”と呼べるほどの充実した装備を誇ります。

エクステリアには、新設計のLEDハイマウントストップランプに加え、新デザインの17インチ・クリスタルカットアルミホイールを装着。そこへ鮮烈なネオンカラーのブレーキキャリパーがアクセントとして添えられ、非常にスポーティな足元を演出しています。

インテリアに目を向けると、ダッシュボードには大型のタッチスクリーン式インフォテインメントシステムとデジタルメーターがシームレスに配置され、最新のコネクテッド機能に対応。フルオートエアコンや、上質な素材を用いたシート、さらにはインド市場で人気の高い電動サンルーフやLEDアンビエントライトなどのプレミアム装備が惜しみなく投入されています。

パワートレインも、最高出力120馬力を誇るパワフルな1000cc直列3気筒ターボエンジン（7速DCT）や、豊かなトルクを発揮する116馬力の1500cc直列4気筒ディーゼルエンジン（6速AT）など、力強く洗練された走りが楽しめる仕様が割り当てられています。

上級グレードのHTXの価格は139万9000ルピー（約230万円 ※2026年5月中旬時点）から設定されています。

一方で、シロス最大の話題となっているのが、エントリーグレードのHTEの価格設定です。インド市場での価格は83万9000ルピー（約138万円）からという超低価格を実現しています。

上級グレードと比べると、コストダウンの工夫は随所に見られます。エンジンは、最高出力83馬力の1200cc直列4気筒自然吸気エンジンに5速MTの組み合わせと、非常にベーシックな構成です。

エクステリアはハロゲンヘッドライトが採用され、足元もアルミホイールではなくスチールホイール（ホイールカバー付き）となります。また、インテリアのエアコンはマニュアル式となり、大型ディスプレイやサンルーフなどの豪華装備は省かれ、実用性に特化したシンプルな仕上がりとなっています。

しかし、特筆すべきは安全性には一切の妥協がないという点です。約138万円の最安グレードであっても、6つのエアバッグは全車標準装備となっており、ABSや横滑り防止装置などの基本安全装備もしっかりと網羅されています。豪華装備は不要だが、家族を守る安全性と、SUVならではのタフな使い勝手が欲しいというユーザー層にとって、これ以上ない選択肢となっています。

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ダイハツ・ロッキー同等のコンパクトなボディに、約138万円の実用グレードから、ネオンカラーのキャリパーやサンルーフを備える豪華グレードまで、ユーザーの懐事情とニーズに応える最新型シロス。

特に今回の改良では、これまで上級グレード専用だったディーゼル×ATの組み合わせが中間グレードのHTK＋でも選べるようになるなど、よりユーザーの細かなニーズに応えるラインナップへと進化しました。

もし日本に導入されれば、その圧倒的なコストパフォーマンスで大きな旋風を巻き起こしそうな1台です。