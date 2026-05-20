身長154cmの小さな飛ばし屋が企業コンペで気持ちいいマン振りを披露 ドラコンホールを大いに盛り上げる
ドラコンプロとして数々のタイトルを獲得してきた鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。レクサス沼津のコンペでドラコンホールを担当したことを投稿した。
【連続写真】身長154センチで最長328ヤード！ 鈴木真緒の豪快スイング
このコンペには鈴木と同じくJPDA（日本プロドラコン協会）に所属し、公式最長飛距離429ヤード、ドラコン日本大会で優勝経験も持つ松本一誠、337ヤードの記録を持つ嘉数舞美も参加。参加者たちとのドラコン対決を大いに盛り上げた。鈴木が担当したホールは「一日中アゲンスト」で苦労させられたそうだが、「お客様はじめ、スタッフの皆様のおかげでとても楽しくイベントをすることができました」「ありがとうございました！！！！」とコンペを振り返っていた。この日の鈴木はオレンジ色のトップスにダークグリーンのミニスカート、イエローのシューズとカラフルなコーデで登場。2枚目の動画では参加者の前で気持ちいいマン振りを披露していた。そしてまだ5月と言うのに頭に氷のうを乗せた写真や、レクサスRZに装備された異型ハンドル（ヨーク型ステアリング）を握る写真、高級車との2ショット、富士山をアップで撮影した動画なども公開していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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