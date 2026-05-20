79歳・中尾ミエ、30年前のドレスがピッタリな体形 タップダンスの練習も再開
歌手の中尾ミエ（79）が、21日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】79歳とは思えない…ハリのある笑顔を見せる中尾ミエ
15歳で歌手デビューした中尾は、当時から共演している黒柳徹子とも長い付き合いだという。毎朝恒例、ご近所仲間とのラジオ体操も継続中。春にはみんなで花見を楽しんだそう。
体力強化に関して最近は少し考え方が変わり「まだ出来る」と過信する事が危ないと分かり無理はしない。とはいえ、タップダンスの練習を再開して次の仕事に備えていると語る。少し前には不要品を大処分して、着れそうなドレス数枚をリメイク、新しいドレスに蘇らせた。そもそも30年前のドレスだった事を忘れるくらい豪華なドレス。いまだにピッタリ着ることができる体形だそうで、スタジオに飾られたとたんに黒柳も興味津々だった。
そのほか、スタジオで紹介したのは年代物の化粧パレット。どちらも中尾の物を大切に最後まで使い切る精神の象徴だった。
【写真】79歳とは思えない…ハリのある笑顔を見せる中尾ミエ
15歳で歌手デビューした中尾は、当時から共演している黒柳徹子とも長い付き合いだという。毎朝恒例、ご近所仲間とのラジオ体操も継続中。春にはみんなで花見を楽しんだそう。
体力強化に関して最近は少し考え方が変わり「まだ出来る」と過信する事が危ないと分かり無理はしない。とはいえ、タップダンスの練習を再開して次の仕事に備えていると語る。少し前には不要品を大処分して、着れそうなドレス数枚をリメイク、新しいドレスに蘇らせた。そもそも30年前のドレスだった事を忘れるくらい豪華なドレス。いまだにピッタリ着ることができる体形だそうで、スタジオに飾られたとたんに黒柳も興味津々だった。
そのほか、スタジオで紹介したのは年代物の化粧パレット。どちらも中尾の物を大切に最後まで使い切る精神の象徴だった。