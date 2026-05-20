5月9日、個人事務所の公式サイトで年内の休養を発表した小泉今日子（60）。翌10日に自身の還暦を記念した全国ツアーが沖縄で千秋楽を迎え、活動に一区切りついたようだ。いっぽう、プライベートでも変化があったようで――。

本誌6月2日号では、長年の恋人だった俳優・豊原功補（60）との破局を報じている。

「小泉さんは’18年2月に所属事務所からの独立を発表した際、個人事務所の公式HPで妻子のあった豊原さんとの関係を公表したのです。豊原さんもその2日後に緊急会見を開き、’15年あたりから小泉さんと恋愛関係にあったことを認めました。小泉さんとの交際が報じられた当初に妻子と別居したそうで、’21年3月には1年前に離婚していたことが報じられてました」（スポーツ紙記者）

当時、2人の関係は“略奪不倫”として大きく注目が集まることに。だが、当の本人たちは公私ともにパートナーとして足並みを揃え、小泉は豊原の活動を支える“裏方”に徹したのだった。

「小泉さんは’18年6月に、突如として女優業の休業を宣言。舞台の制作などプロデューサー業に力を入れ、“よい作品を世に送り出したい”と意気込みを見せていました。’19年5月には豊原さんが企画、脚本、演出、出演の4役を兼任した舞台『後家安とその妹』が上演され、小泉さんはプロデューサーとして公演をバックアップ。私生活では、不倫公表で仕事が激減した豊原さんを支えるため、当時で評価額3億円といわれた自宅マンションを売却したといいます」（芸能関係者）

しかし“蜜月”は長く続かなかったようで、本誌は’19年5月に2人が同棲解消したことも報じていた。

’20年2月に小泉の誕生日会が都内のロシア料理店で開かれた際には、豊原も含めた10人ほどの舞台関係者たちが集合。しかし散会する際に、小泉と豊原が言葉を交わすことはなかった。そのまま豊原は知人らと街に繰り出し、小泉は誕生日の夜を1人で帰路についたのだった。

しばらく2人に目立った動きは見られていなかったが、公の場で小泉が“意味深”な発言をしたこともあった。

’24年2月放送のトーク番組『紙とさまぁ〜ず』（テレビ東京系）で、意外な私生活をこう明かしていた小泉。

「華やかな芸能の世界で長く生きてきたので、日常も華やかだと思われがちですが、仕事以外はずっと家にこもっています。外食なんて年に3回くらい。旅行も行きません」

ゲスト本人の出演はないものの、事前のアンケート回答をもとにお笑いコンビ「さまぁ〜ず」がトークを繰り広げる本番組。質素な生活ぶりを明かした小泉は、「50代になってからはお酒を飲みに行くこともなくなりました。こんなことでよいのでしょうか？孤独死しそうで心配です」とも漏らしていたのだ。

前出の芸能関係者は言う。

「今年3月22日放送の『ボクらの時代』（フジテレビ系）では、共演した飯島直子さん（58）とYOUさん（61）に再婚についての考えを明かす場面もありました。

小泉さんが『（離婚回数が）君たち2回ずつ。私1回』と言うと、飯島さんは『今日子さん、3回みたいなもんじゃないですか』とツッコミ。飯島さんから今後について聞かれると、小泉さんは『私はもう猫で十分楽しいかも』と返していました。

小泉さんがメディアで漏らした“本音”に、ファンも“豊原さんは？”と騒然としていました。『紙とさまぁ〜ず』での発言も踏まえると、すでに豊原さんとは破局していたのかもしれません」

互いに“同じ夢を追う同志”だったはずだが、いつしか袂を分かっていたようだ。