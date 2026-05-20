栃木県上三川町の民家に押し入り女性を殺害したとして強盗殺人容疑で逮捕されたA少年は、高校に通いながら地元の小売店でアルバイトをしていた。同僚たちの間で問題視されていたAの「やる気のない働きぶり」とは――。（前後編の後編）

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【写真】ジャニーズタレントのようなイケメン。少年AがSNSに投稿していた「自撮り映像」

みんなが頑張っているのに一人だけぼうっとしている

前編【栃木強盗殺人事件 16歳少年は「10万円の仕事が入った」と知人に…周囲を愕然とさせた「友達アプリ」に表示されていた位置情報】からの続き

店の同僚によれば、働き始めたのは今年3月くらいからで、週3日程度。日配食品を店の中に運び入れたり陳列する仕事で、時給は1200円程度だった。

竹前海斗容疑者、竹前美結容疑者

勤務態度は芳しくなかった。

「動きが悪いんです。みんなで力を合わせて大きな荷物を運び入れなければならない作業があるんですが、彼だけぼうっとして自分の仕事を続けているんですよ。一生懸命さがまるでない。挨拶も向こうからは一切しないし、こちらから“おはよう”と呼びかけると面倒くさそうに返してくる感じです」（パート従業員）

しかも働き始めて1カ月もしないうちに問題行動を起こしていた。

「休憩室の中でタバコをふかしていたのです。隠れることもなく堂々と」（同）

母親から店に入った電話

すぐさまパートの一人が見咎めて注意したが、返ってきたのはとんでもない言い訳だった。

「『お母さんから店長に許可取ればいいって言われています』と言い返したのです。仮に家では許されていたとしても、店長がOKするなんてありえない話。当然、すぐに店長にも報告され、“次やったらクビだ”とこっぴどく叱られていました」（同）

そんな最中、事件が発生したのである。

「発生日の14日はちゃんと連絡を入れて休みを取ったらしいのですが、翌15日はシフトに入っていたのに無断欠勤。店長は“タバコの件もあるからもうクビだ”と激怒していた。最初のうちは、『ニュースで捕まったと報じられている相模原市の16歳少年って、もしかしたらA君かもね』とみんな冗談で語り合っていたのですが…」（同）

そのうち、本当にAではないかと話が広まっていったのだという。

「店には母親から連日、『うちの子と連絡が取れないのですが、そちらに出勤していないですか』と心配する電話が入っていたとも聞いています」（同）

「やらなければ家族や友人を殺す」と脅されていた少年たち

なぜ少年たちはこんな取り返しのつかないことをしてしまったのか。

「指示役として逮捕された竹前海斗・美結容疑者夫妻は、面識のあった4人のうちの一人をまずリクルート。その少年が他の3少年を誘ったと見られています。事件当日の朝に4少年は集められましたが、互いに初めて会う顔も含まれていたようです。逮捕された少年の一部は、『やらなければ家族や友人を殺す』と夫妻から脅迫されていたと供述している。警察は匿名・流動型犯罪グループによる犯行で、夫妻の上にさらに上位者がいるとみて捜査を展開しています」（社会部記者）

悪い大人たちに操られていたとはいえ、少年たちが責任から免れるわけではない。取り返しの付かぬことになる前、どこかで引き返すことはできなかったのだろうか――。

前編【栃木強盗殺人事件 16歳少年は「10万円の仕事が入った」と知人に…周囲を愕然とさせた「友達アプリ」に表示されていた位置情報】では、逮捕された少年Aの事件直前の様子などについて伝えている。

デイリー新潮編集部