国内女子プロゴルフツアーのブリヂストンレディスは２１日から４日間、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ（６７３２ヤード、パー７２）で行われる。今季国内ツアー初出場の馬場咲希（サントリー）は２０日、プロアマ戦に出場して最終調整し、大会への意気込みを語った。

ブリヂストンの契約プロとして臨むホステス大会。日米共催を除けば、２４年の樋口久子・三菱電機レディス以来、１年７か月ぶりの国内参戦となる２１歳は「日本の試合はギャラリーの方も多いので楽しみ」と胸を躍らせた。

主戦場とする米ツアーでは今季１０戦に出場し、最高成績は２週前のみずほアメリカズ・オープンの２５位。前週のクローガー・クイーンシティー選手権は今季３度目の予選落ちを喫した。米ツアーの合間を塗っての国内参戦。「最近は連続で試合をやっていたので、疲れはなくはないけど、そんなに悪くないんじゃないかな」と語った。

１９日に練習ラウンドで１８ホールを回り「フェアウェーがけっこう狭い。グリーンも小さくてちょっと硬めだったので、そこが難しい」と警戒。一方で、同コースで行われた２０２２年大会は第２日に最少スコアの６８をマークするなどローアマを獲得しており「イメージはそんなに悪くないかな」と好感触だ。国内ツアー初優勝が期待される一戦へ「４日間プレーしたい。上位で大会を盛り上げたい」と力を込めた。