TBS江藤愛アナ、初めて食べた食材明かす「大切に完食しました」
TBS・江藤愛アナウンサー（40）が20日、自身のインスタグラムを更新。初めて食べた食材を明かした。
【写真】「初めて食べた」TBS江藤愛アナ、オフショット
投稿で「初めて生しらすを食べた日」と明かし、生しらす料理のショットを2枚公開。「しらすも高騰するかもしれない時代」と涙の絵文字。「大切に完食しました かき揚げって最高」とつづった。ハッシュタグには「しらず」「江ノ島」と添えられている。
この投稿に「なんですと 初めて！これからたくさん食べてください」「美味しそう」という声が多数。また、江藤が映った写真に「愛ちゃん、プライベート珍しいですね」「えとさん今日も可愛いい」「うまそー！愛ちゃんの笑顔にいつも癒されてまーす！」という声も寄せられた。
◆江藤愛（えとう・あい）1985年生まれ。青山学院大学卒業後の2009年にTBS入社。現在は、『CDTVライブ!ライブ!』、『ひるおび』、『THE TIME,』、『バナナマンのせっかくグルメ』YouTubeナレーションなどを担当している。
【写真】「初めて食べた」TBS江藤愛アナ、オフショット
投稿で「初めて生しらすを食べた日」と明かし、生しらす料理のショットを2枚公開。「しらすも高騰するかもしれない時代」と涙の絵文字。「大切に完食しました かき揚げって最高」とつづった。ハッシュタグには「しらず」「江ノ島」と添えられている。
この投稿に「なんですと 初めて！これからたくさん食べてください」「美味しそう」という声が多数。また、江藤が映った写真に「愛ちゃん、プライベート珍しいですね」「えとさん今日も可愛いい」「うまそー！愛ちゃんの笑顔にいつも癒されてまーす！」という声も寄せられた。
◆江藤愛（えとう・あい）1985年生まれ。青山学院大学卒業後の2009年にTBS入社。現在は、『CDTVライブ!ライブ!』、『ひるおび』、『THE TIME,』、『バナナマンのせっかくグルメ』YouTubeナレーションなどを担当している。