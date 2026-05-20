満田丈太郎が福井ブローウィンズに残留…退団発表から一転、「イレギュラー」な再契約

福井ブローウィンズは5月20日、2026－27シーズンにおいて満田丈太郎との契約合意を発表した。

4月に32歳の誕生日を迎えた満田は、188センチ83キロのスモールフォワード。北陸高校、筑波大学を経て、横浜ビー・コルセアーズでプロキャリアを始めた。名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、京都ハンナリーズでもプレーし、2023－24シーズンに福井へ加入。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」は30試合の出場で1試合平均2.8得点1.1リバウンド1.0アシストを記録した。7日に契約満了および退団決定が発表され、Bリーグの自由交渉選手リストに公示されていた。

満田、手代木達ゼネラルマネージャーは公式HPで次のようにコメントした。

「福井の皆様こんにちは満田丈太郎です。最初に、このリリースで困惑させてしまうことをお許しください。シーズンが終わり、この3年間で自分の未熟さや結果が出ないことの責任を痛感しました。去ることが決まってもなお福井に残ってずっと戦いたかった気持ちが消えませんでした。そんな中、再び戦えるチャンスをいただきました。覚悟を持って戦います。自分を超え全てをぶつけます。そしてこの福井をもっと熱くできるように、バスケットの文化を発展させていけるように全力で取り組んでまいります。皆様とまたともに戦える日を楽しみしてます。Let’s go BLOWINDS.」（満田）

「通常、契約する選手へのコメントはしていませんが、今回の満田選手に関しては、イレギュラーのため、再契約に関してコメントさせていただきます。満田選手の契約満了を経て、改めて福井ブローウィンズの未来、我々のあるべき姿を考える中で、彼と話す機会があり、このチーム、福井への想いを改めて語ってくれました。ともに、この3年間や、悔しい結果で終わったシーズンを振り返り、もっともっとできることがある、どうしても力になりたい、その強い気持ちを感じました。その想いを必ず力に変えてくれると期待し、今回再契約させていただくこととなりました。契約満了でみなさんをガッカリさせた上での『お帰りなさい』戸惑いを与えてしまっているかもしれず、申し訳ありません。ただ、来季戦い続ける我々にはジョーが必要不可欠であると確信しています。みなさん、気持ちを新たにともに戦っていただけると嬉しいです。ジョー、福井のために全力で戦い抜こう」（手代木GM）

なお、福井は20日時点でライアン・ケリーの現役引退、細谷将司、藤澤尚之、小阪彰久、ペリー・エリス、モサクダミロラ、内藤英真との契約満了、トビンマーカス海舟、ラポラス・アイヴァナーカスのBリーグ自由交渉選手リスト公示、マテオ・ルビオヘッドコーチ、田渡修人、西野曜、川島聖那、ヒシグバータル・オーギルとの契約合意を発表している。