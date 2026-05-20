FE名古屋が3選手と複数年契約を締結…福大大濠出身の針間は2～3年目に選手オプション

5月20日、ファイティングイーグルス名古屋は、笹山貴哉、針間大知、月岡熙と2026－27シーズン以降の選手契約に合意したことを発表した。笹山は2027－28シーズンまでの2年契約、針間は2～3年目に選手オプションを含む3年契約、月岡は3年目に選手オプションを含む3年契約となる。

三重県出身で33歳の笹山は、180センチ77キロのポイントガード。洛南高校から筑波大学へ進学し、名古屋ダイヤモンドドルフィンズでプロキャリアをスタートした。2021年に7シーズン所属した名古屋Dを離れ、FE名古屋へ移籍。所属4年目となった今シーズンは、B1リーグ戦44試合に出場し、1試合平均5.7得点、1.2リバウンド、2.7アシストを記録した。キャプテンも務め、若手が多いチームの精神的支柱を担った。

23歳の針間は、184センチ87キロのシューティングガード。福岡大学附属大濠高校から明治大学へ進学し、昨年のインカレにも出場した。『Bリーグドラフト2026』では指名がなかったものの、シーズン後半戦の今年2月からFE名古屋とプロ契約を締結。4月5日の長崎ヴェルカ戦でBリーグデビューを果たし、リーグ戦10試合の出場で1試合平均3.0得点を記録した。

22歳の月岡は、174センチ70キロのポイントガード。昌平高校から日本体育大学へ進学し、同大でも主力選手として活躍した。針間と同じくドラフト指名には至らなかったが、今年2月から特別指定選手としてFE名古屋に加入。3月8日の三遠ネオフェニックス戦でBリーグデビューを果たすと、リーグ戦17試合に出場し、1試合平均1.9得点、1.4アシストをマークした。

なお、来シーズンから新B2「Bワン」に参戦するFE名古屋は、これで今シーズン終了時に所属していた全選手の契約情報を発表。6名が契約満了、2名が移籍、10名が契約継続となった。

今回契約が発表された3選手のコメントは以下の通り。

◆■コメント

▼笹山貴哉



「2026-27シーズンもFE名古屋でプレーします！Bリーグが変化する年に、FE名古屋が躍進するには皆さんの力が必要です！是非会場で僕たちを応援してください！」

▼針間大知



「2026-27シーズンもFE名古屋の一員としてプレーできることを嬉しく思います。特別指定として加入してから、ファンの皆さんには本当に温かく迎えていただき、たくさんの応援に支えられながらプレーすることができました。まだまだ未熟な部分も多いですが、これからもっとできるよう頑張ります。来シーズンも応援よろしくお願いします」

▼月岡熙



「2025-26シーズン途中からの加入となりましたが、たくさんの応援ありがとうございました。ルーキーイヤーをこのFE名古屋というチームでスタートできること、そして皆さんの前で再びプレーできることを非常に嬉しく思います。チームの勝利に貢献できるよう全力で頑張りますので、応援よろしくお願いします！」





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