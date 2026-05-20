こんがり焼いてから煮た、やわらかな葉が絶品！「キャベツとミートボールのトマト煮」【キャベツでごちそう】


【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品

やさしい甘みのあるキャベツと、酸味とコクのあるトマトソースは、抜群の組み合わせ。加熱するとキャベツがしんなりするので、トマトの酸味がしみこみやすくなり、味にまとまりが出ます。さらに、どちらとも相性のいいミートボールを加えれば、最強のトリオが完成！　ということで、間違いなくおいしい旬のキャベツレシピをお届けします。

堤 人美さん


教えてくれたのは

▷堤 人美さん

料理研究家。雑誌、書籍、テレビなどで幅広く活躍中。旬の食材の持ち味を引き出し、誰でも作りやすく、手軽でいて新鮮なアイディアのあるレシピが人気。

Instagram@hitotsutsu

■キャベツとミートボールのトマト煮

焼き目の香ばしさも味のアクセント

キャベツとミートボールのトマト煮


＜材料・2〜3人分＞＊1人分268kcal／塩分1.6g

・キャベツ・・・1/4個（約300g）＜4等分のくし形切りにする＞

■A＜ボウルに入れる＞

　└合いびき肉 ・・・200g

　└牛乳 ・・・大さじ3

　└玉ねぎ ・・・1/4個＜みじん切りにする＞

　└パン粉 ・・・1/3カップ

　└塩 ・・・小さじ1/4

　└こしょう ・・・少々

　└あればナツメグ ・・・少々

・にんにく ・・・1片＜潰す＞

■B

　└ホールトマト ・・・400g＜キッチンばさみで一口大に切る＞

　└しょうゆ ・・・大さじ1

　└あればローリエ ・・・1枚

　└水 ・・・1と1/2カップ

オリーブ油　酒

＜作り方＞

1．Aは練り混ぜ、6等分して丸める。

2．フライパンにオリーブ油小さじ2とにんにくを弱火で熱する。香りが立ったら1を並べて中火にし、時々転がしながら、全体に焼き色がつくまで約3分焼く。

3．端に寄せてあいたところにキャベツを加え、両面を約2分ずつ焼き、酒大さじ2をふる。

4．Bを加えて強火にし、煮立ったら弱めの中火で約10分煮る。

＊　＊　＊

材料はやや多めですが、作り方はごく簡単で、手間のかからないレシピです。ぜひ家族みんなで楽しんでくださいね！

レシピ考案／堤 人美　撮影／よねくらりょう　スタイリング／中村弘子　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt

文＝高梨奈々