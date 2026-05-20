こんがり焼いてから煮た、やわらかな葉が絶品！「キャベツとミートボールのトマト煮」【キャベツでごちそう】
【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品
やさしい甘みのあるキャベツと、酸味とコクのあるトマトソースは、抜群の組み合わせ。加熱するとキャベツがしんなりするので、トマトの酸味がしみこみやすくなり、味にまとまりが出ます。さらに、どちらとも相性のいいミートボールを加えれば、最強のトリオが完成！ ということで、間違いなくおいしい旬のキャベツレシピをお届けします。
教えてくれたのは
▷堤 人美さん
料理研究家。雑誌、書籍、テレビなどで幅広く活躍中。旬の食材の持ち味を引き出し、誰でも作りやすく、手軽でいて新鮮なアイディアのあるレシピが人気。
Instagram@hitotsutsu
■キャベツとミートボールのトマト煮
焼き目の香ばしさも味のアクセント
＜材料・2〜3人分＞＊1人分268kcal／塩分1.6g
・キャベツ・・・1/4個（約300g）＜4等分のくし形切りにする＞
■A＜ボウルに入れる＞
└合いびき肉 ・・・200g
└牛乳 ・・・大さじ3
└玉ねぎ ・・・1/4個＜みじん切りにする＞
└パン粉 ・・・1/3カップ
└塩 ・・・小さじ1/4
└こしょう ・・・少々
└あればナツメグ ・・・少々
・にんにく ・・・1片＜潰す＞
■B
└ホールトマト ・・・400g＜キッチンばさみで一口大に切る＞
└しょうゆ ・・・大さじ1
└あればローリエ ・・・1枚
└水 ・・・1と1/2カップ
オリーブ油 酒
＜作り方＞
1．Aは練り混ぜ、6等分して丸める。
2．フライパンにオリーブ油小さじ2とにんにくを弱火で熱する。香りが立ったら1を並べて中火にし、時々転がしながら、全体に焼き色がつくまで約3分焼く。
3．端に寄せてあいたところにキャベツを加え、両面を約2分ずつ焼き、酒大さじ2をふる。
4．Bを加えて強火にし、煮立ったら弱めの中火で約10分煮る。
＊ ＊ ＊
材料はやや多めですが、作り方はごく簡単で、手間のかからないレシピです。ぜひ家族みんなで楽しんでくださいね！
レシピ考案／堤 人美 撮影／よねくらりょう スタイリング／中村弘子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々