「がっかり」「W杯が夢」欧州で偉業達成も森保J落選…22歳逸材の胸中。ステップアップは間違いなし？「まずは休暇に行くよ（笑）」
NEC３年目で大ブレイクした佐野航大が、オランダメディア『VI』のインタビューに対応。大きな注目を集めている去就について語った。
現在22歳の佐野は今季、リーグ戦全試合フル出場を達成。オランダリーグのフィールドプレーヤーで、ただ１人の偉業だ。主軸中の主軸を担い、３位フィニッシュでのチャンピオンズリーグ出場権獲得に大きく貢献した。
評価はうなぎ上り。結局は移籍が実現しなかった冬を経て、今夏のステップアップが有力視されている。
ただ、現時点ではまだ何も決まっていない。残念ながら北中米ワールドカップの日本代表メンバー入りは逃した若き逸材は、「まずは休暇に行くよ」と笑みを浮かべ、未定である事実を強調した。
「これが（NECでの）最後の試合になるかどうかは分からない。本当に分からないんだ。まだ他のクラブからのオファーはないから、何も知らないんだ。移籍の実現はいつだって難しい。噂は耳にするし、自分が去ると思われているのは分かるけど、まだそこまで話が進んでいないんだ」
佐野はまた、森保ジャパン落選に言及。「もちろん行きたかったし、がっかりしている。でも日本には優秀な選手がたくさんいる。監督の選択は理解できる」と伝えた上で、「ワールドカップ出場が僕の夢だ。次の４年間にフォーカスしている。その時には必ず出る」と力強く宣言した。
そして今大会に関しては、兄の海舟、NECのチームメイト小川航基らにエールを送ったようだ。
「彼らが代表に選ばれて嬉しい。もう彼らには伝えてあるんだ。『オランダに勝て！』ってね！」
次のワールドカップに向けて走り出す新シーズン、佐野は一体どのクラブでプレーするのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
現在22歳の佐野は今季、リーグ戦全試合フル出場を達成。オランダリーグのフィールドプレーヤーで、ただ１人の偉業だ。主軸中の主軸を担い、３位フィニッシュでのチャンピオンズリーグ出場権獲得に大きく貢献した。
評価はうなぎ上り。結局は移籍が実現しなかった冬を経て、今夏のステップアップが有力視されている。
「これが（NECでの）最後の試合になるかどうかは分からない。本当に分からないんだ。まだ他のクラブからのオファーはないから、何も知らないんだ。移籍の実現はいつだって難しい。噂は耳にするし、自分が去ると思われているのは分かるけど、まだそこまで話が進んでいないんだ」
佐野はまた、森保ジャパン落選に言及。「もちろん行きたかったし、がっかりしている。でも日本には優秀な選手がたくさんいる。監督の選択は理解できる」と伝えた上で、「ワールドカップ出場が僕の夢だ。次の４年間にフォーカスしている。その時には必ず出る」と力強く宣言した。
そして今大会に関しては、兄の海舟、NECのチームメイト小川航基らにエールを送ったようだ。
「彼らが代表に選ばれて嬉しい。もう彼らには伝えてあるんだ。『オランダに勝て！』ってね！」
次のワールドカップに向けて走り出す新シーズン、佐野は一体どのクラブでプレーするのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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